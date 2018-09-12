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TURYAP-WORKİNTON İŞBİRLİĞİ İLE ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR…

TURYAP ve Workinton, arabuluculuk, tahkim, tapu-takas, değerleme, müzayede, eğitim-araştırma konularında TURYAP tarafından İstanbul Kağıthane’de kurulan Çözüm Merkezi’nin ülke genelinde yaygınlaşması için el ele verdi.

TURYAP-WORKİNTON İŞBİRLİĞİ İLE ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR…

TURYAP ve Workinton, arabuluculuk, tahkim, tapu-takas, değerleme, müzayede, eğitim-araştırma konularında TURYAP tarafından İstanbul Kağıthane’de kurulan Çözüm Merkezi’nin ülke genelinde yaygınlaşması için el ele verdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:41
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TURYAP-WORKİNTON İŞBİRLİĞİ İLE ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR…

2012 yılında çıkarılan Arabuluculuk Yasası kapsamında TURYAP tarafından hayata geçirilen Çözüm Merkezi’ne iki yılda miras ya da boşanmadan kaynaklı gayrimenkul paylaşım sorunları, ipotekli alacakların nakte çevrilmesi, kentsel dönüşüm, kiracı-evsahibi sorunları, gayrimenkul ortaklığının sonlandırılması konularda 200 başvuru yapıldı ve bu sorunların 170’i arabulucular tarafından mahkeme süreci yaşanmadan çözüme kavuşturuldu.

Türkiye’de adliyeleri en çok meşgul eden konuların başında özel hukuk uyuşmazlıklarının geldiğine dikkat çeken TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, “Arabuluculuk sisteminin hayata geçmesi ile bu yıl yaklaşık 30 bin ihtilaf mahkemeye gitmeden çözüldü. Türkiye genelinde şu anda yaklaşık 15.000 arabulucu hukukçu var ve bu sayının ilerleyen dönemde 45.000’i bulması öngörülüyor.“ dedi. Sarıbay şöyle devam etti: Türkiye’nin co-working alanında en hızlı büyüyen girişimcisi Workinton ile işbirliği yaparak, Girişimcilik Merkezimizin sınırlarını genişlettik. Bugüne kadar sadece İstanbul’da faaliyet gösterebiliyorduk. Artık arabulucularımız Kağıthane’de bulunan Çözüm Merkezimiz ile birlikte Workinton’un İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da bulunan 16 şubesinden yararlanabilecekler. Hukukçularımızı ihtiyaçlarına göre tasarlanan farklı metrekarelerde hazır ofislerimizde güvenlik, kayıt, sekreter hizmeti, karşılama, ikram, posta adresi, posta teslimi ve ulaştırılması, toplantı odaları, otopark gibi tüm hizmetler mevcut. TURYAP aracılığıyla satış ve kiralamalara başladık.”

Co-working’in gayrimenkul sektörüne yeni bir iş modeli getirdiğine dikkat çeken Workinton CEO’su Pınar Massena, “Global ekonomik krize rağmen co-working sektörü dünya genelinde yüzde 30, ülkemizde ise yüzde 90 büyümeyi başardı. Şu anda bunu söyleyebilecek bir başka sektör daha olduğuna inanmıyorum. Ülkemizde gayrimenkul sektörünün köklü ve en prestijli kurumlarından biri olan TURYAP ile işbirliği yaparak çözüm ortağı olduk. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki şubelerimizin yanı sıra ABD’de San Diego’da gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle ve Katar Doha’daki şubemizle 16 farklı iş merkezinde, 12 bin 500 m2 alanda, 15 bin kişilik network, 2500’ün üzerinde üyemiz ile Türkiye’de 2000’nin üzerinde kurumsal firmaya co-working, Sanal Ofis, Hazır Ofis ve Toplantı Odası hizmetleri sunuyoruz. Büyümeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz, 2018 yılı bitmeden arabulucularımızın yararlanabilecekleri şube sayımız 19’a yükselecek. Bu işbirliği sayesinde Workinton ve TURYAP’ın geniş ağı, arabulucularımızın da hizmetine sunuldu” dedi.

Çözüm Merkezleri, satılık ve kiralık ofislerin yanı sıra sanal ofis sistemi ile arabuluculara hizmet verirken, arabuluculuk eğitimleri verilecek ve müzayedelere de ev sahipliği yapılacak.

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