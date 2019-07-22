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TÜRSAB ve Biletix'e soruşturma kararı

Rekabet Kurumu’nca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

TÜRSAB ve Biletix'e soruşturma kararı

Rekabet Kurumu’nca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
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TÜRSAB ve Biletix'e soruşturma kararı

Rekabet Kurumu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Biletix hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla rekabeti ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurumu’nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

‘FAHİŞ TUTARLARDA HİZMET BEDELİ’

Öte yandan Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ’nin sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma da karara bağlandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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