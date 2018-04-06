TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, 5 Nisan 2018 tarihinde Antalya Aska Hotel’de düzenlenen toplantıda, Antalya bölge acentaları ile bir araya geldi. Acentaların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya; belgesini kiralayan acentaların durumundan, Bölgesel Yürütme Kurulu seçimlerine, Haziran ayında düzenlenecek Mali Genel Kurul’dan, müze biletlerine kadar birçok farklı konuda, önemli açıklamalar yaptı.

BYK SEÇİMLERİ İÇ TÜZÜK HAZIRLANMASININ ARDINDAN YAPILACAK

Toplantıda yaptığı konuşmada; Seyahat Acenteleri Birliği yönetmenliğini hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunduklarını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, yönetmeliğin yayınlanmasının ardından iç tüzüğü hazırlayarak Bölgesel Yürütme Kurulu Seçimlerini gerçekleştireceklerini açıkladı. Bağlıkaya, ''Yönetmenlik yayınlanır yayınlanmaz iç tüzüğü de hazırlayacağız. Bu nedenle Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) seçimlerini henüz yapmıyoruz. Seçimde söz verdiklerimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. BYK seçimlerinde taraf olmayacağız. Herkes aday olabilir. Genel seçimlerde de baskı kurmayacağız. Aday olmak isteyenlerin önünü açacağız'' dedi.

“BELGESİNİ KİRAYA VERENLERİN ACENTASINI KAPATACAĞIZ”

Belgesini kiraya veren acentalar olduğuna ilişkin duyumlar aldıklarını belirten TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bağlıkaya, “Bazı duyumlar alıyoruz. Acentecilik belgesini kiraya verenlerin olduğu söyleniyor. Acentesini kiraya verenlerin acentesini kapatacağız. Buna asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu kişilere bir daha da belge vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

BELGE ALMAK ZORLAŞTI

Seçim öncesi verdikleri söz gereği seyahat acentesi belgesi vermeyi zorlaştırdıklarını belirten Firuz B. Bağlıkaya, belge almak isteyenlerin acentacılık konusundaki tecrübelerine baktıklarını, gerçekten acentacılık faaliyeti niyeti içinde olup olmadıklarına ilişkin araştırma yaptıklarını söyledi. Bağlıkaya, ''Seçim öncesinde seyahat acentası belgesi vermeyi zorlaştıracağımızı söylemiştik. Buna karşı çıkanlar oldu. Ama biz gelince zorlaştırdık. Bizden önce günde 2 tane belge veriliyordu. Biz 40 gün oldu 18 tane belge verdik. Bu belgelerin başvuruları da bizden önce yapılmıştı. Seyahat acentesi belgesi alanları iyice araştırıyoruz. Gerçekten acentecilik mi yapacaklar, tecrübeleri nedir? İnce eleyip sık dokuyoruz” diye konuştu.

HAZİRAN’DA MALİ GENEL KURUL TOPLANIYOR

TÜRSAB'ın mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Firuz B. Bağlıkaya, Haziran ayında Mali Genel Kurul yapılacağını açıkladı. Bağlıkaya, “Haziran'ın ikinci haftasında Mali Genel Kurulu toplayacağız. TÜRSAB'ın 300-500 milyon borcu olduğu söyleniyor. Bu söylemler tamamen bizim dışımızda yapılan söylemlerdir. İtibar edilmesin. Şu anda tüm şirketler incelemede. Kontrolümüzde olmayan şirketler var. Mali Genel Kurul’da her şey net biçimde ortaya çıkacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.

MÜZE BİLETLERİ KONUSU

Her acentanın kendisine özgü sorunları olduğunu, ancak kendilerinin her bir üyenin sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Firuz B. Bağlıkaya, müze biletleri konusunda şunları söyledi: “Söz verdiğimiz gibi 1 Mayıs'a kadar yüzde 25 indirimle bilet vermeye devam edeceğiz. 1 Mayıs'tan sonra ise müze bilet işi ihaleyi kazanan firmaya geçecek. Yeni firma müze biletlerini yüzde 20 indirimli olarak verecek. “

REHBER SIKINTISINA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Türkiye'de faal rehber sayısının yetersiz seviyede olduğunu bu durumun da acentaları zorladığını dile getiren Bağlıkaya üniversitelerin rehberlik bölümlerinde okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra bir yıl süre ile Türkçe rehberlik yapmalarına olanak sağlanmasının bu sorunun çözüme kavuşmasını sağlayacağını belirtti. Bağlıkaya, bu sayede hem Türkçe rehber sıkıntısına çare bulunacağını, hem de bu öğrencilerin mezun olduktan sonra tecrübe kazanacaklarını ifade etti.

“KİŞİ BAŞI TEŞVİK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK”

Kamuoyunda uçak yakıt desteği olarak bilinen desteğin büyük ihtimalle 2019 yılında sona ereceğini dile getiren TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, kişi başı teşvik verilmesi hususunda girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Bağlıkaya teşvik ve desteklerle konusunda şunları söyledi: ''Bundan sonra uçak başı değil kişi başı teşvik verilmeli. Uçak kaldırmayan ama uçak kaldırandan daha fazla turist taşıyanlar bu teşvikten yararlanamıyor. Yararlanması için görüşmeler yapıyoruz. Zaten bu yılın hedefi 40 milyon turist. Bakanlığın düşüncesi bu hedefin tutturulması durumunda uçaklara verilen teşviklere gerek kalmayacağı yönünde. Bu nedenle 2019 yılında uçak desteği büyük ihtimalle kalkacak. Kongre turizmine teşvik verilmesi hususunda da çalışmalar yapılıyor. Çok büyük ihtimalle kongre için gelen kişi başına yapılan KDV harcamasına yakın bir teşvik verilecek. Ayrıca spor turizmi içinde teşvik çalışması yapılıyor.”

ODA SEÇİMLERİNDE LİSTESİNDE ACENTA OLANLARA DESTEK MESAJI

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Türkiye genelinde gerçekleşen Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde kurum olarak kendilerinin taraf olmadığını ancak seyahat acentalarına listelerinde yer verenlerin yanında olacakları mesajını da sözlerine ekledi.