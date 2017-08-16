banner181
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

TURKVEN'DEN MNG KARGO'YA BÜYÜK YATIRIM

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:47
Bu haber 603 kez okundu

Turkven'in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve Haydar Sancak, MNG Kargo'nun tamamını satın aldı

TURKVEN'DEN MNG KARGO'YA BÜYÜK YATIRIM
İSTANBUL (AA) - Turkven'in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve Haydar Sancak, MNG Kargo'nun tamamını satın aldı.

Turkven açıklamasına göre, Türkiye'ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2017 ve 2018'de 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı.

En son haziran ayında Mavi Jeans'in halka arzı ile uzun bir aradan sonra yabancı yatırımcıları tekrar Borsa İstanbul'da bir halka arza ikna eden Turkven, Haydar ve Suat Sancak kardeşler ile birlikte MNG Kargo'nun tamamını satın almak için Rekabet Kurumu'ndan onay aldı.

İşlem, BTK onayından sonra tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkven ortaklarından Hale Özsoy Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tekrar hızlı büyüyeceği bir döneme girdik. Ticaretin can damarı olan kargo taşımacılığı, ülkemizdeki tüm şirketleri ve bireyleri en kolay ve hızlı şekilde birbirine bağlıyor. Sektörün otomasyon ve teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firması olan MNG Kargo'nun, tüm kargo kullanıcılarının ve özellikle e-ticaretin büyümesiyle artan talebe en hızlı ve kaliteli servisi verebilecek olan şirket olduğuna inanıyoruz.

Sayın Aslan Kut ve ekibinin liderliğinde, MNG Kargo'nun, Türkiye'nin stratejik konumunu kullanarak dünya çapında bir kargo ve lojistik şirketine dönüşmesini hedefliyoruz."

Haydar Sancak ise "Çok başarılı geçen Hedef Ecza Deposu tecrübemizden sonra, şimdi de 900'e yakın şubesi, 25 aktarma merkezi ve 9 bin çalışanı ile günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran, Türkiye'nin lider kargo şirketi MNG Kargo'ya yatırım yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk ekonomisinin ve kargo sektörünün önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

MNG Kargo Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aslan Kut da firmanın 2003 yılında MNG Holding'in öngörülü ve cesur yatırımı ile kurulduğunu hatırlatarak, tecrübeli ve yenilikçi ekipleri sayesinde bugüne kadar çok önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi.

Kut, şu açıklamalarda bulundu:

"Ortak oldukları tüm işlerde yüksek büyüme ve kurumsallık sağlamış olan ve toplam 60 bin kişinin istihdamına katkıda bulunan Turkven ve sektörümüze büyük benzerlik gösteren, 5 milyar lirayı aşkın cirolu, dev Hedef Ecza Deposu şirketinin kurucularından Sancak Grubu ile beraber, gelecekte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.