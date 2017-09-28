TÜRKSAT AŞ "YENİ NESİL KABLO TV ALICISI"NI TANITACAK

ANKARA (AA) -

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bugün başlayan IFTV Uluslararası Film TV Forum ve Fuarı'nda kablo altyapısı üzerinden verdiği hizmetlere ait yeni markalarını sunucak.

Bu kapsamda yarın Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen'in katılımıyla gerçekleşecek basın toplantısında, Türksat AŞ ve ZTE iş birliğiyle geliştirilen "Yeni Nesil Kablo TV Alıcısı" tanıtılacak. İnternet üzerinden hizmet veren sesli ve yazılı iletişim uygulamaları (OTT) platformu ile entegre çalışacak olan yeni nesil cihazın getirdiği yenilikler de kullanıcılarla paylaşılacak.

Kablo TV izleyicilerinin talepleri doğrultusunda 2016 yılında çalışmalarına başlanan "Yeni Nesil Kablo TV Alıcısı" yılın son çeyreğinde piyasaya sunulacak.

Anadolu Haber Ajansı