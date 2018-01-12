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TÜRKLİM’DEN 2,5 MİLYON TL’LİK İSTİHDAM YATIRIMI

TÜRKLİM, 2,5 milyon TL’lik yatırımla sektöre kalifiye eleman yetiştiriyor. Bugüne kadar 3 bin 500’e yakın kişiye sertifika dağıtan TÜRKLİM, sektördeki nitelikli eleman açığını da bu projeyle kapatmayı hedefliyor

TÜRKLİM’DEN 2,5 MİLYON TL’LİK İSTİHDAM YATIRIMI

TÜRKLİM, 2,5 milyon TL’lik yatırımla sektöre kalifiye eleman yetiştiriyor. Bugüne kadar 3 bin 500’e yakın kişiye sertifika dağıtan TÜRKLİM, sektördeki nitelikli eleman açığını da bu projeyle kapatmayı hedefliyor

12 Ocak 2018 Cuma 11:07
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TÜRKLİM’DEN 2,5 MİLYON TL’LİK İSTİHDAM YATIRIMI

Limancılık sektörüne nitelikli iş gücü için yatırım yapan TÜRKLİM, sektörün gelişmesinde kilit bir öneme sahip kalifiye elemanların yetiştirilmesine yönelik bir projeyle istihdam yaratıyor. Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi ile bugüne kadar 3 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlayan TÜRKLİM, bugün mevcut sektörün yüzde 91’ini temsil ediyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen, Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO) ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) iş birliği ile birlikte hazırlanan ve Türkiye de ilk olma özelliğine sahip proje, sektörde kalifiye eleman açığını büyük oranda kapatacak.

Sektörün gelişimine yönelik yatırımların devam etmesi gerektiğinin altını çizen TÜRKLİM Yön. Kur. Başkanı Mustafa Kenan Selçuk; ‘’Bugün ulaştırma sektörünün en önemli bileşenlerinden birisi hiç kuşkusuz denizcilik faaliyetleri. Denizcilik sektörünün dinamizmi, sektörün önünü açacak, büyüme ve gelişmesindeki engelleri kaldıracak yasal ve idari değişimleri de gerekli kılmakta. Uygulanan politikalar, yasalar ve idari yapılanma limancılık sektöründeki büyüme ile paralel olmalı ve gelişmeye teşvik etmeli. Bunun yanı sıra kalifiye eleman yetiştirmek de önceliklerimizden biri olmalı. ‘Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi’nin eğitimiyle yetişecek kalifiye limancılarımız uluslararası belgelere sahip oluyorlar’’ dedi.

Üye limanlar özelinde konteyner kapasite artırımının yanında, vinç parkuru, nitelikli iş gücü ve teknolojiye yatırım yapılmasının da sektörü ileriye taşıyacak çalışmalar olduğuna değinen Selçuk; ‘’Sektördeki atılımımız için bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ulusal liman politikamızdan, limanlarla ilgili mevzuata kadar çok daha kapsamlı düzeyde gözden geçirilmesi gereken noktalar bulunuyor. Bu çalışmalarla birlikte TÜRKLİM olarak biz de üye liman işletmelerimizin desteğiyle limancılık sektörünün genel çatısı altında daha aktif rol oynayacağız’’ dedi.

Basın Bülteni

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