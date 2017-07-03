"TÜRKLER ABD'DE EV ALIP KİRAYA VERİYOR"

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul sektöründe mesafeler önemini yitirirken Türk gayrimenkul yatırımcısının son yıllarda ABD'den konut alıp kiraya vermeye başladığı bildirildi.

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Projebeyaz'ın açıklamasına göre, cazip ödeme seçenekleri bulunan ABD’deki konut projeleri Türk yatırımcının ilgisini çekiyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türk yatırımcısı ilk başlarda oturmak amacı ile gittiği Amerika’da, şimdi aylık yüzde 10 getirili fırsatlarla Miami, Orlando, Tampa, Teksas, New York gibi merkezlerde 150 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen konutlardan alıyor. Yatırımcı düşük peşinat ve taksitle yıllık yüzde 10’a kadar dolar bazında getiri elde ediyor. Miami’de 300 bin dolarlık dairenin aylık kirası 2 bin 500 dolara ulaşıyor. Bu da yıllık 30 bin dolarlık kira geliri anlamına geliyor. Yatırımın geri dönüş süresi 10 yıl gibi kısa bir zaman tutuyor.

Projebeyaz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun, Türk yatırımcılarının en çok ilgisini çeken noktanın hızlı geri dönüş süresi olduğunu belirterek, "Türkiye’de bir konutun geri dönüşü 20 yılı buluyor. Amerika bu açıdan çok daha cazip, Türk yatırımcısının yüzde 90’ı Amerika’dan aldığı evleri yatırım amaçlı görüyor. Oraya yerleşmeyi düşünmüyor. Böylece Türkiye’ye döviz girişi de sağlamış oluyor. Bir kısım yatırımcı da yurt dışında okuyan çocukları için ev alıyor. Böylece oraya yaptığı yatırım daha sonra Türkiye’ye geri dönüyor." bilgilerini verdi.

ABD’nin gayrimenkul yatırımı alanında karlı seçenekler barındırdığını yineleyen Uzun, şu bilgileri verdi:

"ABD’de 150 bin dolardan başlayıp 3 milyon dolara kadar yatırım fırsatları var. Ortalama 300 ile 500 bin dolara aldığınız evi kiraya verdiğinizde yıllık getirisi net 30 bin ile 60 bin dolar arasında. Ayrıca New Yorklu olmak istiyorsanız eğer Manhattan’da 1 milyon dolardan başlayan fiyatlarla lüks bir daireye sahip olabilir ve bu daireden aylık 6 bin dolar kira getirisi elde edebilirsiniz.

Harlem’de ise daire fiyatları 200 bin dolardan, kira değeri ise bin 500 dolardan başlıyor. Miami’de lüks bir villaya sahip olmanın bedeliyse 1 milyon dolar. Miami’de 3+1 160 metrekare şık bir daire için 200 bin dolar ödeyip yıllık 20 bin dolar kira geliri elde edebilirsiniz. Los Angeles’ta 3+1 müstakil bir eve ortalama 400 bin dolardan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün, yıllık net kira getirisi ise 50 bin dolar."

Anadolu Haber Ajansı