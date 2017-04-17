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TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI VARLIKLARI ŞUBATTA ARTTI

17 Nisan 2017 Pazartesi 12:16
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Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubat ayında 216,8 milyar dolara, yurt dışı yükümlülükleri 589,4 milyar dolara yükseldi

TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI VARLIKLARI ŞUBATTA ARTTI
İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubat ayında 2016 sonuna göre yüzde 0,9 artarak 216,8 milyar dolara yükseldi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Şubat 2017 sonuna ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. 

Buna göre, şubat ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,9 artarak 216,8 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 3,5 artarak 589,4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 372,7 milyar dolar açık verdi. Bu rakam 2016 sonunda 354,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi şubat ayında 2016 sonuna göre yüzde 1,4 artışla 107,6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,2 artışla 69,2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,1 artarak 30,7 milyar dolar oldu. 

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde ise şubat sonu itibarıyla doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 sonuna göre yüzde 8,3 artarak 144,2 milyar dolara çıktı. 



- Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 40,3 milyar dolar



Portföy yatırımlarında şubat ayında 2016 sonuna kıyasla yüzde 3,7 artışla 148,3 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 13,5 artışla 40,3 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 3,3 azalışla 25,9 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,5 artışla 40 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 sonuna göre 3,5 milyar dolar artış gösterdi. 2017 Şubat sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 sonuna göre değişiklik göstermeyerek 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2016 sonuna göre yüzde 4,5 artışla 31,9 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 7,8 artarak 13,1 milyar dolar oldu. 

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,3 artışla 88,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0,7 artışla 100,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Anadolu Haber Ajansı
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