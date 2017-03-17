TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI VARLIKLARI ARTTI

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ocak ayında 2016 sonuna göre yüzde 1,1 artarak 217,2 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, ocak ayına ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Buna göre, ocakta 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,1 artarak 217,2 milyar dolara, yükümlülükleri yüzde 0,9 yükselerek 575,9 milyar dolara çıktı. Bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 358,7 milyar dolar açık verdi. Bu rakam geçen senenin sonunda 356 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi ocak ayında 2016 sonuna göre yüzde 0,3 artışla 106,4 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 yükselişle 70,9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,8 artarak 32,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde ise ocak ayı itibarıyla doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 sonuna göre yüzde 1,8 artışla 135,6 milyar dolara çıktı.



Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 37 milyar dolar

Portföy yatırımlarında geçen ocak ayında 2016 sonuna kıyasla 142,8 milyarla sabit kaldı. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 4,1 artışla 37 milyar dolar oldu. Borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku, ocak ayında 2016 sonuna göre yüzde 10,7 azalışla 23,9 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,9 artışla 40,1 milyar dolar oldu. Geçen ocak ayında diğer yatırımlarda, 2016 sonuna kıyasla 2,9 milyar dolar artış kaydedildi. Bu dönemde diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 800 milyon dolar seviyesinde sabit kaldı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 2,2 artışla 31,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı da 12,2 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Ocak ayında 2016 sonuna kıyasla bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 artışla 89,7 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 0,5 yükselerek 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Anadolu Haber Ajansı