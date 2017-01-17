TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI VARLIKLARI ARTTI

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları geçen yılın kasım ayında 2015 yıl sonuna göre yüzde 4,5 artarak 219,7 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Kasım 2016 sonuna ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Buna göre, geçen yılın kasım ayında 2015 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 4,5 artarak 219,7 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 3 azalarak 572,1 milyar dolara indi. Bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 352,4 milyar dolar açık verdi. Bu rakam 2015 sonunda 379,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016'nın kasım ayında 2015 sonuna göre yüzde 3,5 artışla 114,4 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 artışla 65,9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15,8 artarak 26,9 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde ise geçen yılın kasım ayı itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 sonuna göre yüzde 15,8 azalarak 124,6 milyar dolara indi.



Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 34,8 milyar dolar

Portföy yatırımlarında geçen yılın kasım ayında 2015 yıl sonuna kıyasla 2,4 milyar dolar azalış yaşandı. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 13,5 düşüşle 34,8 milyar dolara indi. Borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku geçen yılın kasımında 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,9 azalışla 28 milyar dolar, Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,5 artışla 38,8 milyar dolar oldu. Geçen yılın kasım ayında diğer yatırımlarda, 2015 sonuna kıyasla 7,7 milyar dolar artış kaydedildi. Bu dönemde diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları yüzde 36,2 azalarak 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 1,6 azalışla 32,1 milyar dolar, TL mevduatı da yüzde 31,5 yükselerek 12,6 milyar dolar oldu. 2016'nın kasım ayında 2015 sonuna kıyasla bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,6 azalışla 90,6 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 7,5 artışla 106,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.









Anadolu Haber Ajansı