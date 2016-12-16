TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI VARLIKLARI ARTTI

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ekimde geçen yıl sonuna göre yüzde 6,1 artışla 223,1 milyar dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. UYP verilerine göre, ekimde geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 6,1 yükselişle 223,1 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 2,8 artışla 606,4 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP ise 2015 yıl sonunda eksi 379,7 milyar dolar iken, 2016 yılı ekim sonunda eksi 383,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 7,2 artışla 118,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,1 artışla 65,6 milyar dolar düzeyine yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,7 artarak 26,9 milyar dolar oldu.



Yükümlülükler alt kalemlerine bakıldığında 2016 ekim ayı sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2,4 azalışla 144,4 milyar dolara indi. Bu yılın ekim sonu itibarıyla portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 9,9 milyar dolar artış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku geçen yıl sonuna göre yüzde 2,5 artışla 41,2 milyar dolar, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 6,3 artışla 33,8 milyar dolar, hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9,9 artışla 38,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 10,1 milyar dolar artış gösterdi. 2016 ekim sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 33,1 azalışla 0,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 3 azalışla 31,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 43,2 yükselişle 13,8 milyar dolara çıktı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,6 azalışla 89,6 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 9,3 artışla 107,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.





Anadolu Haber Ajansı