TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI VARLIKLARI ARTTI

Yükümlülükler alt kalemlerine bakıldığında 2016 ekim ayı sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2,4 azalışla 144,4 milyar dolara indi. Bu yılın ekim sonu itibarıyla portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 9,9 milyar dolar artış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku geçen yıl sonuna göre yüzde 2,5 artışla 41,2 milyar dolar, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 6,3 artışla 33,8 milyar dolar, hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9,9 artışla 38,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 10,1 milyar dolar artış gösterdi. 2016 ekim sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 33,1 azalışla 0,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 3 azalışla 31,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 43,2 yükselişle 13,8 milyar dolara çıktı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,6 azalışla 89,6 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 9,3 artışla 107,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Anadolu Haber Ajansı
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