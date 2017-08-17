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TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI YATIRIM POZİ̇SYONU GELİ̇ŞMELERİ̇

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:47
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Türkiye'nin yurt dışı varlıkları haziranda 223,7, yurt dışı yükümlülükleri ise 647,8 milyar dolar oldu

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI YATIRIM POZİ̇SYONU GELİ̇ŞMELERİ̇
İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları haziran ayında 2016 sonuna göre yüzde 3,8 artarak 223,7 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 13,1 artışla 647,8 milyar dolar oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, haziran sonuna ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, haziran ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 3,8 artarak 223,7 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 13,1 artışla 647,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, haziranda 424,1 milyar dolar açık verdi. Bu açık 2016 yıl sonunda 357,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,3 artışla 108,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,7 artışla 72,4 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, geçen yıl sonuna kıyasla 8 artışla 32,3 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 22,8 artışla 167,8 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 20,5 artarak 172,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 38,3 artışla 49,1 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 18,5 artışla 31,7 milyar dolara ulaştı. 

Aynı dönemde Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 12,5 artışla 43,4 milyar dolara yükseldi.

Haziranda diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 5 artarak 307,8 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,7 azalışla 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 8,6 artışla 33,1 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 11,8 artarak 13,6 milyar dolara ulaştı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 artışla 87,5 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 4,6 artışla 104,5 milyar dolara yükseldi. 


Anadolu Haber Ajansı
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