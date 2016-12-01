TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRLERİ 31,4 MİLYAR DOLAR

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL



Türkiye'ye 2015 yılında 36 milyon 244 bin turist geldi, turizm geliri de 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2016'da turist sayısı ve gelirinde azalış yaşandı ancak tanıtım-pazarlama ve imaj çalışmalarının etkisiyle 2017 ve sonraki yıllarda artış olacağı öngörülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığında, "ülkenin tanıtımına ilişkin reklam faaliyetleri, turizmin çeşitlendirilmesi, turizm tesisleri ile turist sayıları ve turizm gelirleri" hakkında bilgi verildi. Bakanlıkça kış sporları turizminin geliştirilmesi amacıyla ilan edilen 28 Turizm Merkezleri ile Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinden 23'ünde planlar tamamlandı, bu planlar ile yaklaşık 80 bin yatak kapasitesi hedefleniyor. 1 Ocak 2016-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 498 seyahat acentası yeni kuruldu, 189'unun belgesi iptal edildi; halen 9 bin 33 seyahat acentası bulunuyor. 2016 yılı itibariyle 444 plaja, 21 marinaya ve 12 yata mavi bayrak verildi. Bakanlık bu yıl içerisinde, belgeli veya belge talep eden bin 98 turistik işletmeyi denetledi; 124 turizm tesisine 787 bin 663 TL idari ceza verildi. 2016 yılı mayıs ayı sonu itibariyle, 4 bin 339 turizm işletmesi belgeli tesis, bin 223 turizm yatırım belgesi bulunuyor. İşletme belgeli konaklama tesis sayısı 3 bin 402, oda sayısı 409 bin 163, yatak sayısı 857 bin 896. Türkiye, 327 adet de Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisine (yeşil yıldız) sahip.



Turizm çeşitlendiriliyor

Kitapçığa göre, 2017-2019 yıllarında; birden fazla turizm türünü içeren tatil kentlerinin yaptırılması, kongre-fuar turizmi, kültür turizmi, eko turizm, spor turizmi, termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi, deniz turizmi, alış-veriş turizmi, şehir turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi yönünde çaba harcanacak. Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında, mağara turizminin geliştirilerek ülkeye gelen ziyaretçilerin daha uzun süre kalmalarını temin amacıyla, özelliği olan mağaraların turizme açılması için gerekli çalışma ve projelerin yaptırılması konusunda maddi katkı sağlanacak. 2017 yılında; Hatay ipeği ve ipek böcekçiliğinin turizm unsuru olarak tanıtılmasına yönelik olarak "Hatay Sarısı Turizm Çalıştayı"; turizm pazarlarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu tren hattına komşu ülkelerle "Demir İpek Yolu Turizm Çalıştayı" düzenlenecek.



Ülke tanıtımında sosyal medyanın önemi

Kitapçıkta, reklam faaliyetleri hakkında da bilgilere yer verildi. Buna göre, global imaj kampanyası çerçevesinde; "sosyal medya", "seyahat medyası" ve "dijital medya" olmak üzere 3 tür reklam çalışması yürütülüyor. Kültür-turizm değerlerini ve zenginliklerini dünyaya daha hızlı aktarabilecek facebook, twitter, google+, ınstagram, youtube, pinterest, linkedln, vine gibi başlıca sosyal medya hesaplarında; Kültür ve Turizm Bakanlığınca üretilen çok sayıda görsel, video ve turistik/kültürel değerleri anlatan içerikler paylaşılıyor. Böylece bireylerle doğrudan iletişime geçilerek, dünya çapında bir çok kişiye ulaşılması sağlanıyor.

Global imaj kampanyası, 6 milyonu aşan sosyal medya takipçi sayısı ve etkileşimde, diğer turizm tanıtım örgütleri arasında dünya genelinde 2. sırada yer alıyor. Dünyanın en popüler arama motorlarından Google'a ait AdWords ve banner reklamlarıyla seyahat aramalarında ön plana çıkılması, Google Display Network ile Türkiye ile ilgili reklamların dünya genelinde 300 milyondan fazla web sitesi arasından tercih edilenlerde, internet kullanıcılarına kendi dillerinde ulaşılması, en çok ziyaret edilen 4. arama motoru Yahoo ve Arap-Körfez ülkelerinin popüler portalı olan Maktoob ile yerel dillerde kampanyalar yürütülerek, ciddi bir erişim ve görünürlük elde edilmesi amaçlanıyor.



2017 ve sonraki yıllarda turist sayısında artış öngörülüyor

Kitapçıkta, turist sayısı ve turizm gelirlerine ilişkin tespitlerde de bulunuldu. Turizm hareketleri ve turist tercihlerinin önemli oranda tanıtım, pazarlama, imaj çalışmalarından etkilense de bölgede ve komşu ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar ile terör olaylarının ülkeye gelen turist sayısını olumsuz etkileyebildiği vurgulandı. 2013 yılında yüzde 9,8'in, 2014 yılında ise yüzde 5,5'in üzerindeki artış oranları ile 36 milyon 837 bin 900 kişiye ulaşan yabancı turist sayısı, özellikle Ortadoğu ülkelerinde gittikçe yoğunlaşan savaş ve terör ortamı, gerek Rusya'daki ekonomik kriz, gerekse de bu ülkeyle yaşanan siyasi krizin etkisiyle 2015 yılında yüzde 1,6'lık azalış kaydederek 36 milyon 244 bin 632 oldu. 2015 yılı turizm geliri ise 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılının ilk dört ayında turist sayısında yüzde 16,5 azalış meydana geldi, turizm gelirinde de yüzde 16 oranında azalma yaşandı. Bu kapsamda yıl sonu itibariyle 2015'e kıyasla turist sayısı ve turizm gelirlerinde düşüş beklentisi mevcut, ancak çeşitlendirilerek sürdürülen tanıtım-pazarlama ve imaj çalışmaları ile sektöre yönelik destek faaliyetlerinin de etkisiyle 2017 ve sonraki yıllarda artış yönlü gelişmeler olacağı öngörülüyor. Bu yıl Antalya'da düzenlenen Sinema Destekleme Kurul toplantısı sonucunda, 40 projeye 23 milyon 495 bin TL destek verilmesi kararlaştırıldı. Sektöre aktarılan bu desteklerle birlikte 2005 yılından beri 421 uzun metrajlı filme 133 milyon 614 bin TL destek sağlandı. 2016 yılında, ülkede ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılara 78 çekim izni verildi.







Anadolu Haber Ajansı