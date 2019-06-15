“Türkiye’nin makine sektöründe önü çok açık”

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen Makine Zirvesi’nde sektör temsilcileri bir araya geldi. Makine Zirvesi, ‘Vizyon 2030’ teması ile Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak görülen makine sektörünün dününü, bugününü ve geleceğini masaya yatırdı. Zirvede düzenlenen ‘Makine Sektörü Dönüşümünde Devletin Rolü’ adlı panelde konuşan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yerli ürün çağrısı yaparak, “Makine sektörünün önü çok açık. Yeterki yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım” diye konuştu.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu ve Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu

‘Makine Sektörü Dönüşümünde Devletin Rolü’ isimli panelin başkanlığını Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt üstlenirken Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, MAİB Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan panel konuşmacıları olarak makine sektörünün dönüşümünde devletten beklenen destekleri anlattı.

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak

Panelin açılış konuşmasını yapan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, makine sektörünün şu anki büyüklüğüne erişmesini anlatarak, “Önemli olan bir olabilmek. Türkiye’deki tüm makinacıların bir olması gerek ki sektör olarak ürettiğimizi satabilelim ve çok daha ileriye gidebilelim” dedi.

“YERLİ ÜRÜN KULLANIN”

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi makine alanında da en üst seviyelere çıkabilmesi için yerli ürün kullanımına dikkat çeken Konukoğlu, “Ben yüzlerce teşvik gördüm. Çok da krizler gördük ama bunların hepsi geçer. 71 yıllık hayatımdaki tüm mesleki deneyimime güvenerek söylüyorum ve inanıyorum ki Türkiye’nin özellikle de makina sektöründe önü çok açık. Sabahtan beri tüm anlatılan teknolojileri ilgi ile takip ettim. Zaten özellikle tasarım alanında oldukça ilerde olduğumuzu görüyorum. Çok daha ileriye hem sektörümüzü hem de ülkemizi taşımamamız için hiçbir sebep yok. Yeter ki üretelim, yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım” şeklinde konuştu.