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TÜRKİYE'NİN KAMU BORCU AB ÜYELERİNDEN DAHA DÜŞÜK

22 Haziran 2017 Perşembe 12:15
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Türkiye'de kamu borcunun milli gelire oranı AB üyesi 28 ülkenin 26'sından düşük seviyede gerçekleşti

TÜRKİYE'NİN KAMU BORCU AB ÜYELERİNDEN DAHA DÜŞÜK
BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Türkiye, kamu borcunun milli gelire oranında Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi ekonomilerinin çok üstünde bir performans ortaya koydu. AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Hazine verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl toplam kamu borcunun milli gelire oranında neredeyse bütün AB ülkelerinden daha iyi bir performans gösterdi. AB’de 2016 yılında kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı  yüzde 83,5  seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde avroyu kullanan Birlik üyelerinden oluşan Avro Grubunda ise bu rakam yüzde 89,2’ye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’de uygulanan mali disiplin ve etkin kamu borç yönetimi ile  AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı yüzde 28,3 seviyesinde seyretti. Böylece, Türkiye’de kamu borcunun milli gelire oranı geçen sene AB üyesi 28 ülkenin 26’sından düşük seviyede gerçekleşti.

En yüksek kamu borç oranı Yunanistan'da
Adı ekonomik ve mali krizlerle özdeşleşen ve kurtarma programı için kreditörlerin talep ettiği reformları hayata geçiren Yunanistan, AB’ye üye ülkeler arasında 2016 yılında en fazla kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke durumuna geldi. Yunanistan’da kamu borcunun oranı yüzde 179’a ulaştı. Yunanistan'ı yüzde 132,6 ile İtalya ve yüzde 130,4’le de Portekiz izledi. Kamu borcunun milli gelire oranı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yüzde 107,8, çeşitli AB kurumlarına ve NATO’ya ev sahipliği yapan Belçika’da da yüzde 105,9’u buldu. 

Türkiye öncü ekonomilerden iyi durumda
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 68,3 olurken, bu rakam Fransa’da yüzde 96, Birlikten ayrılma kararı alan İngiltere’de yüzde 89,3 ve İspanya’da yüzde 99,4 seviyesinde gerçekleşti.  Söz konusu dönemde AB’de kamu borcunun milli gelire oranı en düşük ülkeler ise yüzde 9,5’le Estonya, yüzde 20’yle Lüksemburg 'da gerçekleşti. Yalnızca bu iki ülkede kamu borcunun milli gelire oranı Türkiye'den düşük seviyede seyretti. AB'ye üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, kamu borç stoklarının, gayri safi yurtiçi hasılalarına oranının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu verilere göre, AB üyesi 28 ülkenin çoğunluğu bu kriteri karşılayamıyor.

AB, Avro Bölgesi ve Türkiye'nin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranları 2016 itibarıyla şöyle:

Ülke- Bölge Kamu borcu-GSYH oranı 
Estonya 9,5 
Lüksemburg  20 
Türkiye  28,3 
Bulgaristan 29,5 
Çekya 37,2 
Romanya 37,6 
Danimarka 37,8 
Letonya 40,1 
Litvanya 40,2 
İsveç  41,6
Slovakya  51,9 
Polonya  54,4 
Malta  58,3 
Hollanda  62,3 
Finlandiya  63,6 
Almanya  68,3 
Macaristan  74,1 
İrlanda  75,4 
Slovenya  79,7 
AB  83,5 
Hırvatistan  84,2 
Avusturya  84,6 
Avro Bölgesi  89,2 
İngiltere  89,3 
Fransa  96 
İspanya  99,4 
Belçika  105,9 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  107,8 
Portekiz  130,4 
İtalya  132,6 
Yunanistan  179 

Anadolu Haber Ajansı
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