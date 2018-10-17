TÜRKİYE’NİN KALKINMASININ TEMELİNDE İHRACAT OLACAK

Türkiye’de son dönemde yaşanan olayların ihracatın önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ihracatı arttırmanın memleket meselesi haline geldiğini dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı’nda konuşan TİM Başkanı Gülle, ihracatta dünya pazarından yüzde 1 değil yüzde 1,5 alma hedefinde olduklarını söyledi.

İhracat yapmak bu ülkeye en büyük hizmet

Ekonomideki gelişmeler sürecinde ihracatın önemine vurgu yapan Gülle, ihracatın artık sadece ihracatçının meselesi olmadığını, bir memleket meselesi haline geldiğini kaydetti. Türkiye’nin büyümesi söz konusuysa bunun temelinde ihracat olacağını vurgulayan Gülle, “Çok yakın zaman öncesinde, seçimlerden sonra görevi aldık. Daha koltuğa yeni oturmuşken öyle bir sürecin içine girdik ki ne olduğunu anlamadık ama herkesin anladığı bir şey var; bu ülkenin en büyük değeri, işi ihracatçılar. İhracat yapmak bu ülkeye en büyük hizmet. Kendimize yaptığımız en büyük iyilik. Biz bu yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu bugünkü kadar hiçbir zaman anlamamıştık. Biz biliyoruz ki herkes ‘ihracat ne oldu?’ diye soruyor. Yaptığımız iş o kadar anlamlı ki hepinize çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Yeni şeyler söylemek yapmak lazım. Yeni bir dönemi başlatmak zorundayız. TİM’i onay makamı olmaktan çıkarıp Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir şekle kavuşturmamız gerekiyor. Bunu biz yapmazsak yaptıklarımızın bir ayağı boşta kalır. Biz, Türkiye’de bu kadar önemli işi yapan, övgülerle taçlandırdığımız insanların birliklerinin çok daha etkili olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Egeli ihracatçılar ilk 20 ülkenin 18’ine ihracatını arttırdı

“Biz bu ülke için bir şeyler yapar hale gelmişiz. Bunu da lafla sözle değil ihracatla yapabiliriz” şeklinde konuşan Gülle sözlerine şöyle devam etti: “Herkes biliyor ki bu borçların altından, bu parasal dar boğazın altından ihracatla kalkarız. Biz bunu yaparız. Allah’ın izni ile yaptıklarımıza daha akıl katarak, daha uğraşarak yapabiliriz. EİB’e teşekkür ediyoruz. Çelik ihracatında yüzde 83, hububatta yüzde 61, kuru meyvede yüzde 61, demirde yüzde 50 artışlarını görüyoruz. Demek istersek bunları başarabiliyoruz. İhracatta ilk 20 ülkenin 18’inde Egeli ihracatçıların artışı var. Hindistan gibi rekabette zorlandığımız bölgede ihracatı yüzde 181 arttırma başarınız çok anlamlı.”

Egeli ihracatçılara yeni hedef pazarlar gösterdi

Yeni ekonomik programın ana merkezinde ihracat olduğunu söyleyen TİM Başkanı Gülle, “Türkiye eğer büyüyecekse, kalkınacaksa temelinde ihracat olacak. Yeni projeler ve yeni fikirler üreterek bunu yapabiliriz. Yeni pazarlara gitmemiz gerekiyor. Hazır giyim ihracatında Ege olarak İspanya, Almanya ve İngiltere’de büyük yoğunluk var oysa Fransa ve Japonya’da da bu ihracatımızın yoğunlaşması gerekiyor. Hububatta Hindistan, Almanya ve Cezayir’e ihracat yapmışız. İhracatımızı aynı zamanda Çin, Japonya ve Meksika’ya yoğunlaştırmalıyız. Kuru meyvede ana pazar AB ülkeleri, ABD, Japonya ve Kanada olmuş. Ancak Hindistan ve Brezilya’ya da olmamız gerekiyor. Su ürünleri sektörü Irak’ta yoğun. Çin, Hindistan, Belçika ve Meksika’da da yoğun olmalı. Deri ihracatında yüzde 15’lik artış var. Almanya, Hindistan, Fransa’ya ihracat yapıyoruz. ABD, Kanada ve Güney Kore’ye de yapmalıyız. Zeytin ve zeytinyağında başarı gösteriyoruz. Bunu Uzak Doğu ülkelerine de yapmalıyız” dedi.

2023’te dünya pazarında yüzde 1,5 almak hedefindeyiz

Yapılanların yanında yapılacakların da her zaman var olduğunu vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: “Şu anda pazarda yüzde 1 alıyoruz. 2023’te dünya pazarında yüzde 1,5 almak hedefindeyiz. Bu pazarlarda bu ürünü alanlara yoğunlaşmamız başarı hikayelerimizden biri olacak. İhracatçıların sorunlarını biliyor ve çözmeye çalışıyoruz. Her bir ihracatçı kıymetli. Kaybedecek bir tane ihracatçımız yok. Sorunların çözümü konusunda ısrarcıyız. Süreci ayakta kalarak götürmemiz lazım. Bugün basit bir tedavi ile tedavi edeceğimizi sorunu yarın ağır ameliyat gerektirmeden çözmeliyiz.”

İhracatın 5.7’si TL ile

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılardan gelen TL ile ihracat hakkındaki bir soruya şu cevabı verdi: "TL ile ihracat ile ilgili çalışmalar konusunda açıkçası bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. İhracatın 5.7’si TL ile. TL ile ihracatın performansı bakımından bu iyi bir rakam. Burada gelinen son uygulama ile ilgili Ankara’da bir çalışma yapılacak. Orada bunun gelinen noktayı, uygulamayı görüşeceğiz"

TİM Başkanı İsmail Gülle, İhracatçıların finansman sıkıntısı ile ilgili soruya ise; "İhracatçının finansmana ulaşmada önceliği olmalı. Arka arkaya yapılandırmalar gelecek. Bugün basit bir tedaviyle halledilecek sorunu yarın ağır bir ameliyat gerekmeden çözmeliyiz" dedi.

Eskinazi: Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var

Önümüzdeki süreçte Türk insanının refahı için ağırlıklı olarak üretim ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydeden EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dediği gibi Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Bu başarı nitelikli üretim ve katma değerli ihracattan geçiyor. ABD ile yaşanan krizin sona ermesi ile birlikte Türkiye’de döviz kuru ve enflasyon ile ilgili rakamların normalleşeceğini umuyor, projelerin hayata geçmesi için daha uygun bir ekonomik iklim oluşacağına inanıyorum. Türk ekonomisinin içinde bulunduğu kaotik ortamdan kurtulmasının yolu ihracatı arttırmaktan geçiyor. Bu süreçte ihracatın önüne taş koymamak lazım” ifadelerini kullandı.

Kredi bulmakta zorlanıyoruz ithalatımızı kendi dövizimizle yapmak istiyoruz

İhracatın ithalata bağımlı hale geldiğini beliren Eskinazi, şöyle konuştu: “İthalatı döviz ile yapacağımıza göre dövize ihtiyacımız var. Şu anda ihracatçı krediye ulaşmada da çok zorluk çekiyor. Türk Eximbank hariç kredi alamıyoruz. Türkiye’deki tüm ihracatçı birliklerinin yedek akçelerinin büyük bölümünü belirli süreliğine Türk Eximbank’a tahsis ediyoruz. Türk Eximbank bu kaynağa kendisi de 10 kat finansman sağlayacak ve ihracatçılarımıza TL kredi kullandıracak. Türk Eximbank’a kara gün dostu tutumu nedeniyle ihracatçılar olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu son yaşanan olaylar sonrasında bankaların mali durumları ortada. İhracatçı istediği döviz kredisine ulaşamıyor. Ulaşamayınca tabi zaten sıkıntı çekiyor. Malını almak için dövize ihtiyacı var. Biz kendi dövizi bozduracağımıza kendi dövizimizi kendi alımlarımızda kullanmamıza olanak sağlanmalı.”

TİM stratejik konulara yoğunlaşmalı

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin daha stratejik konulara yoğunlaşması talebini de dile getirdi. Eskinazi, “ “Biz TİM’in; ticaret heyeti, kadro cetveli, personele yapılacak performans ödemesi, etkinliklerimize üniversite hocalarının götürülmesine olur vermek yerine; ihracatımızın artırılmasına yönelik yol haritaları belirlemek başta olmak üzere stratejik konulara yoğunlaşmasını istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Merkez Bankası 3 puan faiz arttırırsa döviz kurları gerilemeye devam eder

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı’nda Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel ise, güncel ekonomik gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını özetleyen bir sunum yaptı. Gürlesel, Merkez Bankası’nın faiz müdahalesi ve Rahip Andrex Brunson’un serbest kalması sonrasında dolar kurunun 5.7 TL seviyesine geldiğini, Merkez Bankası’ndan 3-4 puanlık bir faiz artırımı gelmediği takdirde döviz kurlarında gerilemenin sınırlı kalacağı öngörüsünde bulundu.

Önümüzdeki üç yıl faizlerde bir düşüş beklenmemesini tavsiye eden Gürlesel, Türkiye’de büyüme rakamlarında hedeflerin altında bir seviyede kalınacağını dile getirdi. Gürlesel, “Dünya genelinde ise talepte bir canlılık olacak. Türk ihracatçısına engel olunmazsa, Türkiye ihracatta önümüzdeki dönemi fırsata dönüştürebilir” şeklinde konuştu.