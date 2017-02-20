TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK RÜZGAR SANTRALİ DEVREYE ALINDI

ANKARA (AA) - Güriş Holding'e ait ve 200 megavat kapasite ile Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerjisi santrali (RES) olma özelliğini taşıyan Dinar RES tamamlanarak devreye alındı.

Şirketin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Afyon'da bulunan Dinar RES son ünitesinin de tamamlanmasıyla devreye alındı. Santralde, Siemens SWT 2,3-108 ve GE 2,75-120 türbin teknolojisi kullanıldı.

Toplamda 200 megavata sahip santral, Türkiye'nin ikinci en büyük rüzgar enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor.

Santralden, yılda 564 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek, 235 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Polat Enerji'nin 240 megavat kurulu güce sahip Manisa'daki Soma RES'i ise Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi santrali olarak faaliyetini sürdürüyor.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 31 Ocak 2017 itibarıyla toplamda 5 bin 775 megavata ulaştı.

Anadolu Haber Ajansı