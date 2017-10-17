Türkiye’nin En Büyük Franchise Ödülü Burger King’in

UFRAD Franchising Derneği tarafından düzenlenen II. UFRAD Franchising Ödülleri sahiplerine teslim edildi. TAB Gıda güvencesiyle Türkiye genelinde 70’den fazla ilde 600’den fazla restoranı ile faaliyetlerine devam eden Burger King®, UFRAD Franchising Ödülleri’nde yurtiçinde en büyük franchise ağına sahip olması nedeniyle En Büyük Franchise (Grand Prize) ödülüne değer görüldü. 13 Ekim Cuma günü akşamı Eski Büyükdere İskelesi’nde düzenlenen gala gecesinde Burger King® adına ödülü, TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan ve TAB Gıda Emlak ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Özgür Çetinkaya, Dünya Franchise Konseyi Genel Sekreteri Hatem Zaki’nin elinden aldı.

TAB Gıda Türkiye hızlı servis restoran zinciri sektöründe lider

TAB Gıda, bugün 1.000 restoran ve yakaladığı iş hacmi ile Türkiye’deki hızlı servis restoran zinciri sektörünün lideri konumunda yer alıyor. Bünyesinde bulunan Burger King®’in ise yurtiçinde 265 tanesi franchise olmak üzere 600’den fazla restoranı bulunuyor.

TAB Gıda hakkında:

TAB Gıda hakkında: ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King®, Sbarro®, Popeyes® ve Arby’s® markalarının Türkiye'de münhasır lisans hakkı sahibi ve Burger King®, Sbarro®, Popeyes® ve Arby’s® restoranlarının Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağıdır. TAB Gıda bünyesinde Burger King® 1995 yılında, Popeyes® ve Sbarro® markaları ise 2007 yılında faaliyete geçmiştir. TAB Gıda 2010 yılında da Arby's®'i bünyesine katmış, 2013 yılında da kendi markası olan Usta Dönerci®’yi kurmuştur. Bugün Türkiye genelinde 600’den fazla Burger King® restoranı, 80’e yakın Sbarro®, 190’a yakın Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® ve 100 Usta Dönerci® restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumundadır.

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