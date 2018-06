TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI

2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projenin birinci etap startı, dönüşüm uzlaşmalarını tamamlayan Van Blokları’ndan verildi. Birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla ilk adımının Van Blokları’ndan atıldığı dönüşümü; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UYSAL, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet YILDIRIM ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN birlikte başlattı. Dönüşüm süreci uzlaşmalarını tamamlayan diğer etaplarla devam edecek.

HERKES DÖNÜŞÜM İSTİYOR

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Nasıl heyecanlı, nasıl mutluyum tarif edemem. Okmeydanı denilen yer 1,5 milyon metrekare büyüklükte bir mekan. 24 bin bağımsız bölüm var. Ne yol, ne park, ne bahçe, ne de okul var. Depremden hiç bahsetmiyorum. Depreme dayanıklı bir tane binamızda yok. Herkes bir dönüşüm istiyor. Herkes geleceğe umutla bakan mahalle istiyor. Bunu gerçekleştirmek için uzun ince bir yola çıktık ve kararlılıkla devam ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız'ın bu işlere desteğini de söylemem gerekiyor. 2 milyon 300 bin metrekare yeni yapı yapacağız. Buranın yüzde 80'ini vatandaşa veriyoruz. Daireye daire, dükkana dükkan dedik. Yollar genişliyor binaların altına otoparklar yapıyor. Yaşanabilir çağdaş bir şehir için heyecanlıyız." dedi.

İYİ NİYET OLUNCA HERŞEY GÜZEL GİDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise bu kentsel dönüşümün hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, “Hepimiz için bir başlangıç olsun diyelim. Buradaki çözümle ilgili Başkan Demircan ile geçmişte görüşmemiz oldu ve buranın tapu sorunuyla ilgili bir bağımız oluştu. İyi niyet olunca her şey güzel gidiyor. Kentsel dönüşümde vatandaşı yerinden etmeme kararı aldık. Herkesin orada bir geçmişi ve bir arkadaşlığı var. Biz vatandaşlardan para da almayacağız dairelerini yenilerken, sadece 100 metrekare dairesi varsa bundan yüzde 20 kesinti yapacağız bizde buradan masraflarımızı çıkaracağız" diye konuştu.

BU TOPRAKLARIN ALTI BİRAZ HAREKETLİ

Bakan Özhaseki, “Bu coğrafya dünyanın dört bir tarafından sıkışan ne kadar mazlum insan varsa buraya geldiği bir yerde yaşıyoruz. Burası bir sığınma coğrafyası olmuş. Kafkaslarda, güneyde, doğuda kim varsa buraya gelmiş. Elhamdülillah iyi ki herkes gelmiş bu topraklara. Bir olmuş, beraber olmuşuz. Allah bunu sonuna kadar daim etsin inşallah. Ama dezavantajlarımızda var. Bu toprakların altı biraz hareketli. Deprem ülkesi olduğumuz için her şehrimizde şu anda bile her an neredeyse deprem oluyor. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısı 56. Deprem olunca üzülüyoruz içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" diye konuştu.

İLK KAZMA VAN BLOKLARINDAN VURULDU

1.Etap Uygulama Alanı olarak belirlenen Van Blokları 8 Blok ve 80 Bağımsız birimden oluşuyor. Proje kapsamında ilk etapta 4 adet blok inşa edilerek Van Blokları sakinlerine tahsis edilecek. Toplam inşaat alanı 15 bin 570 M2 olan 1. Etapta iskan edilebilir alan 9830 metrekare. 5 bin 740 metrekare Otopark ve teknik alanlar için ayrılan projede toplamda 128 daire yer alacak. Hak sahiplerine verilecek dairelerin büyüklüğü 65 metrekare olacak.

OKMEYDANI TAPU İŞLEMLERİ VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Beyoğlu İlçesi Okmeydanı olarak tanımlanan alan; yaklaşık 1.500.000,00m2 olup, 5.593 Bina 24.382 bağımsız bölümden oluşuyor. Çalışma alanı içerisinde yer alan yapıların büyük bir çoğunluğu vakıf mülkiyeti üzerinde olup, alanın çok küçük bir kısmı şahıs mülkiyetindeydi. Okmeydanı’ndaki mülkiyet sorunu 14 yıllık bir çalışmayla çözüldü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması sonucunda oluşan yeni parsellerin; 20.850 adet tapusuz bağımsız bölümün hak sahiplerine 4706 Sayılı Kanun kapsamında satışları yapılmaya başlandı. Böylelikle 60 yıllık mülkiyet sorunu çözülmüş oldu. Tapuların dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte Kentsel Dönüşüm gündeme geldi ve süreç başladı.

YÜZDE 78’İ HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK

Okmeydanı’nın, 13.06.2016 tarih 8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi ile birlikte bölgede Kentsel Dönüşüm süreci hızlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinin kapsadığı bölge; Kuzeyde Şark Kahvesinden Güneyde Aynalı Kavak Kasrına kadar, Doğuda Piyalepaşa Camiinden Batıda Çıksalın Parkına kadar uzanıyor. Proje kapsamında toplamda 2.250.000 m²’lik inşaat yer almakta olup, bunun 500.000 m2’si (Ticaret Alanı) yüklenici firma olan KİPTAŞ’ a verilecek. (%22) Kalan 1.750.000 m2’lik alan da(%78) Okmeydanı’nda ikamet eden Hak Sahiplerine verilecek. Toplam inşaat alanı dışındaki altyapı işleri ve sosyal donatı alanlarının inşaatı da KİPTAŞ tarafından yapılacak.

1406 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN UZLAŞMA SAĞLANDI

Okmeydanı’nda mevcutta 2.250.000 m2 inşaat alanı yer almakta olup, hak sahiplerine verilecek inşaat alanı 1.750.000 m2 olduğundan, yapıların bazılarından kesintiler yapılacak. Gecekondular mevcut inşaat alanlarından en az %35 fazlasını alacak, 2 Katlı yapılardan ise kesinti yapılmayacak. 3 Kat ve daha yüksek katlı yapılardan yapılacak kesinti oranları ise SPK lisanslı değerleme firması tarafından arazide yapılan tespit çalışmaları neticelerine göre belirlendi. Vatandaşlar ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri Belediye tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan görüşmelerde uzlaşma esas olup, teklif sunulmakta ve Hak Sahibi teklifi kabul etmesi halinde dilediği zaman uzlaşma protokolünü imzalayabilmektedir.Bugün itibariyle toplamda 834 Hak Sahibi ile 1406 Bağımsız Bölüm için uzlaşma sağlandı.

HAK SAHİPLERİ OKMEYDANI’NDA İKAMET ETMEYE DEVAM EDECEK

30.01.2017 Tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yetki Devrine istinaden Beyoğlu Belediyesince Onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planları uyarınca; Hak Sahibinin mevcut taşınmazı hali hazırda Sit Alanında veya Sosyal Donatı Tesisleri Alanında kalmıyor ise mevcut Ada-Parseline en yakın noktada Hak Sahibi olacak. Eğer taşınmaz Sit Alanında veya Sosyal Donatı Tesisleri Alanında kalıyor ise, Hak Sahipliği imkanlar çerçevesinde en yakından başlamak üzere başka bir ada-parsel üzerinde yer alacak. Netice olarak, Okmeydanı’nda ikamet eden herkes Okmeydanı’nda ikamet etmeye devam edecek.Hak sahipliğini devretmek isteyen vatandaşlar satış işlemi yapabilecekler. Satışa engel herhangi bir uygulama bulunmuyor.

YAPI STOKU YENİLENEREK, “DEPREM GÜVENLİ ŞEHİR” ORTAYA ÇIKACAK

Yapılacak proje kapsamında, Okmeydanı’nda eksikliği hissedilen Sosyal Donatı Alanları için alan açılacak, Sit Alanı Olarak belirlenen bölgeler yeşil alan olarak hizmet verecek, köhnemiş ve günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen “yapı stoku yenilenerek, deprem güvenli bir şehir ortaya çıkacak.” Yapılacak projede kat sayısı Zemin+8 Kat olarak planlanmakta olup, Kot farkının çok olduğu bölgelerde kat sayısı Zemin+9 Kat olarak düzenlenebilecek.