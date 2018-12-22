Türkiye’nin ‘Eğitim İhracatı’ şampiyonu belli oldu

TİM tarafından bu yıl 3. kez yapılan ve Türkiye’nin en başarılı ihracatçılarının ödüllendirildiği ‘500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ araştırmasında ödüller, sahiplerine takdim edildi. The Grand Tarabya Otel’de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çok sayıda davetli katıldı. ‘Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversitesi’ ödülüne layık görülen Bahçeşehir Üniversitesi’nin ödülünü, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel aldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bugünlere kolay gelmediğini ifade ederek, “Dünyaya baktığımızda az gelişmiş yahut gelişmekte olan ülkelerin kimi ortak özellikleri olduğunu görüyoruz. En önemlisi de bu ülkelerin benzer aşamalardan geçmiş olmalarıdır. Bu aşamalardan birinci atılım süreci yani hamle dönemidir. Her ülkenin böyle denemeleri vardır. Bu süreci devam ettiremeyen ülkeler için yavaşlama devamında da duraklama dönemi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu kısır döngü kırılamadığı takdirde gerileme sürecine giren ülkesiyasi istikrarsızlıkla birlikte iyice dibe çöker” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin 3-5 yıl önceki hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceğine inanıyorum"

Türkiye’de 3 senedir eğitim sektöründe döviz kazandırıcı hizmetler sıralamasında, Bahçeşehir Üniversitesi olarak birinci olduklarını belirten BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Türkiye’deki 2019 ekonomik boyutu itibariyle daha atılımlı bir yıl olacağına inanıyorum. Türkiye’nin 3-5 yıl önceki hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceğine inanıyorum. Eğitim getirisi olarak bakıldığı zaman Bahçeşehir Üniversitesi’nin her yıl 125 ülkeden bin öğrenciyi getirebiliyor. Bunun döviz kazandırmasının yanı sıra kültürel boyutu itibariyle de faydaları var. Eğer biz 125 ülkeden öğrencilerimizi çağırıp getirebiliyorsak hem eğitime hem de turizme de destek oluyoruz. Kendi medeniyetimizi görme, anlatma şansımız oluyor. Dolayısıyla bu alanda çalışmalarımız devam edecek. Şuanda Türkiye’de 140 bin civarında yabancı öğrenci var, 2023’te bu sayıyı 500 bine çıkması hedeflenmiş durumda. O zaman daha fazla çalışıp daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi olarak bizim her yıl yabancı öğrenci alabileceğimiz bir kota var. Onu dolduruyoruz. Önümüzdeki yıl bin 500 öğrenci daha alacağımızı umuyorum” dedi.

Üst üste üçüncü kez bu ödüle layık görülen BAU, 123 farklı ülkeden 4.088 uluslararası öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sunuyor.