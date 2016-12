"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLA DEVAM EDECEK"

NEW YORK (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU -



Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye'nin dijital dönüşümünün hızla devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin her zaman büyüyen ve yatırımlara getiri kazandıran bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'deki yatırım ortamını Amerikalı yatırımcılara doğru şekilde anlatmak amacıyla Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) düzenlediği "Business Ambassadors (İş Dünyası Elçileri)" adlı organizasyon kapsamında New York'a gelen Kansu, Türkiye'nin orta ve uzun vadede yabancı yatırımcılara sunduğu imkanları değerlendirdi.

Kansu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kamu ve özel sektörde yenilikçi kurumların olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin dijital dönüşümün tam ortasında yaşayan ve dünyaya örnek olabilecek çözümleri ve örnekleri olduğunu, yabancı yatırımcılarla bunların daha da genişletilebileceğini belirtti. Türkiye'de yenilikçi, enerji dolu ve yeni fikirleri olan bir neslin olduğunu vurgulayan Kansu, "Türkiye'de 'start-up'lar dediğimiz yeni ve az kişiyle kurulan, ancak teknolojide çok iyi fikirleri olan, bu fikirleri hayata geçirmek için desteğe ve yatırımlara ihtiyacı olan birçok firma var. Türkiye'ye gelecek olan yabancı yatırımların 'start-up'lara çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, yazılım geliştiren büyük firmalarımız da var. Bunların yurt dışına açılması ve ihracat yapmasında da yabancı yatırımların ve ortaklıkların onlara faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.



"Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olacağını düşünüyoruz"

Microsoft'un Türkiye'deki 'start-up'ların yaklaşık bin 500 tanesini ücretsiz program, ürün ve teknik destek sağlayarak doğrudan desteklediği bilgisini paylaşan Kansu, "Microsoft olarak zaten Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin büyüme potansiyelinin ve dijital dönüşümünün hızla devam edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Kansu, dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden olan ve 23 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Microsoft için Türkiye ve bölgesinin önemine işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye bizim için çok kritik. Türkiye'de 400 kişilik bir ekibimiz var, Orta Doğu-Afrika bölgesindeki toplam 80 ülkeyi de İstanbul'dan yönetiyoruz. Hem Türkiye, hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge çok önemli. Bu nedenle yurt dışında Türkiye'ye ilgili algı bizim için çok önemli. Çünkü, Microsoft geliştirdiği ürünlerle başka firmaların yazılım ve yeni çözümler geliştirmesini sağlayan bir firma. Yurt dışından Türkiye'ye gelen ve gelecek olan yatırımcılara sunduğumuz ürünlerin çok daha verimli olarak kullanılması ve Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunması önemli." TYDTA'nın davetiyle güçlü bir ekibin ABD'ye geldiğini ve Amerikalı yatırımcılara Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Kansu, bazı yabancı yatırımcılarda Türkiye'yi yakından tanımama, bizzat ülkeye gelmeme veya uzaktan duyulan, izlenilen bilgiler gibi nedenlerle yanlış izlenim oluştuğunu kaydetti.



"Türkiye her zaman büyüyen ve yatırımlara getiri kazandıran bir ülke"

Kansu, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin gelişen bir pazar olmasından dolayı diğer gelişen piyasalarda olduğu gibi kısa dönemde bazı değişimler olabileceğini aktardıklarını belirterek, Amerikalı yatırımcılara uzun dönemde Türkiye'ye bakıldığında her zaman büyüyen ve yatırımlara getiri kazandıran bir ülke olduğunun rakamlarla gösterildiğini vurguladı.

Amerikalı yatırımcıların Türkiye'nin potansiyeline güvenmelerini ve yatırımlarına devam etmeleri gerektiğinin anlatıldığını dile getiren Kansu, "Verilen gerçek örneklerin ne kadar doğru olduklarını gördüklerini düşünüyorum. Özellikle güvenlik kaygılarının ne kadar yersiz olduğunu anlatmaya çalıştık. Kendi firmamızdaki üst düzey yöneticilerin yurt dışından Türkiye'ye sürekli gelip gittiğini, Microsoft olarak Türkiye'ye bir seyahat uyarımızın olmadığını anlattığımızda çok şaşırdılar. Bu durumda kendilerinin de gelmek isteyeceğini söylediler. Bu, onlar tarafından bize gelen çok önemli bir geri bildirimdi." şeklinde konuştu.

Kansu, yabancı yatırımları çekebilmek için Türkiye'de son yıllarda yapılan yasal değişikliklere işaret ederek, bu alanda büyük adımlar atıldığını, son dönemde Türkiye'de yapılan olumlu değişikliklerin ve gelişmelerin Amerikalı yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak için de onların Türkiye'ye getirilip gelişmeleri yerinde göstermenin faydalı olacağına inandığını söyledi.

Amerikalı yatırımcı ve yatırım kurumlarıyla yapılan görüşmelerde başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydeden Kansu, "Onlara Türkiye'yi en iyi şekilde anlatan, Türkiye'yle ilgili düşüncelerini daha iyi algılamalarını sağlayan cevaplar verdik." dedi.



Kıvılcım: "Amerikalı yatırımcılar Türkiye hakkında yanlış bir resim çekmiş"

Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım da, TYDTA'nın davetiyle gelen ekibin New York'da konuştuğu Amerikalı firmalar ve yabancı gazetecilerin genellikle kısa vadeli durumları sorguladıklarını ifade ederek, Türkiye pazarına orta ve uzun vadeli bakmak gerektiğini vurguladı.

Amerikalı yatırımcıların anlık ve kısa dönemli noktalarda takıldıklarını kaydeden Kıvılcım, bu nedenle Türkiye hakkında yanlış bir resim çekmiş olduklarına, bunu da orta ve uzun vadede yorumlamakta zorlandıklarına şahit olduklarını dile getirdi. Kıvılcım, Türkiye'nin geçmişteki 10-15 senelik performansını göz önüne alarak, gelecekte bu performansı daha uzun vadeye yayma bakış açısının ABD'li yatırımcılara anlatıldığını bildirdi.

Kıvılcım, teknolojinin her endüstri alanında kullanıldığı dijital bir çağa girildiğinin altını çizerek, Amerikalı yatırımcılara, Türkiye'nin kuvvetli olduğu veya olmayı hedeflediği endüstrileri beraber anlama ve bu sektörlere teknoloji dönüşümlerini beraber getirmenin teklif edildiği bilgisini paylaştı.

Yatırımcı ve girişimci 'start-up' firmalarının ABD'de çok fazla olduğunu kaydeden Kıvılcım, bu firmaları Türkiye'ye getirerek, Türkiye'de daha uzun süredir faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalarla birlikte ülkedeki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Cisco, 20 yıldır Türkiye'de. İşimiz her geçen sene daha da yükselerek devam ediyor. Türkiye bizim için orta ve uzun vadede çok kritik bir pazar. Cisco için en gelişen pazarlar içerisinde ilk 10 içinde. Türkiye'yi hub olarak da kullanabiliriz çünkü çok rekabetçi bir pazar. Burada genellikle yeni ürünlerimizi satma fırsatı bulabiliyoruz. Türkler olarak teknolojiye çok meraklıyız, en yeni teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz. Rekabetçi bir ortamda olduğumuz için yeni teknolojilere adaptasyon hızımız çok yüksek. O yüzden burada edinilen tecrübelerle iş ortaklarımızla beraber bölgeye buna benzer projeler getirebiliyoruz. Türkiye'yi aynı zamanda yeni teknolojilerin denendiği ve uygulandığı bir ülke olarak da gördüğümüz için değerli buluyoruz. Türkiye korkunç dinamik bir ülke."



"Türkiye'de bir "inovasyon merkezi" açmayı düşünüyoruz"

Kıvılcım, Türkiye'de gelecek senenin başında bir "inovasyon merkezi" açılması hakkında çalışmaların olduğu bilgisine de yer vererek, merkezin "bağlantılı lojistik" (connected logistics), "bağlantılı ulaşım" (connected transportation) ve "enerji yönetimi" (energy management) alanlarına odaklanmasının planlandığını ifade etti. Söz konusu merkezin, Türkiye'ye getirilen yabancı araştırmacılarla yerli oyuncuların beraber hareket ederek yeni teknolojik çözümler geliştirmesine olanak sağlayacağını dile getiren Kıvılcım, yerel girişimciler ve yazılım firmalarıyla birlikte bir "kuluçka merkezi" (incubation center) oluşturularak farklı sektörlere çözümler üretileceğini de sözlerine ekledi.





