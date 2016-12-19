banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

TÜRKİYE'DEKİ KURAKLIK TEHLİKESİ

19 Aralık 2016 Pazartesi 01:30
Bu haber 562 kez okundu

Uluslararası Kalkınma ve Girişimciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Kaya: - "Eğer önlem alınmaz ise kuraklık sebebiyle tarımsal ürün yetiştirme maliyetleri artacak, fakir ve yoksul kesimlerin gıdaya erişimi zorlaşacak"

TÜRKİYE'DEKİ KURAKLIK TEHLİKESİ
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kalkınma ve Girişimciyi Destekleme Derneği (UKGİD) Genel Başkanı Turan Kaya, önlem alınmaması durumunda kuraklık nedeniyle tarımsal ürün yetiştirme maliyetlerinin artacağını, fakir ve yoksul kesimlerin gıdaya erişiminin zorlaşacağını bildirdi.

Turan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda meteorolojik veriler ve yıllık yağış analizleri incelendiğinde, Türkiye'nin yüzde 47'sinin kuraklık sebebiyle orta ve üzeri çölleşme grubunda yer aldığını, bu nedenle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde tarımsal ürün veriminde yüzde 70'lere varan düşüşler yaşandığını ifade etti. 

Önlem alınmaması durumunda kuraklık sebebiyle tarımsal ürün yetiştirme maliyetlerinin artacağını, fakir ve yoksul kesimlerin gıdaya erişiminin zorlaşacağını vurgulayan Kaya, bunun sonucunda yoksul aile çocuklarının yetersiz beslenme ve gerekli kaloriyi alamama sonucu bağışıklık sisteminin zayıflayacağını ve ölüm oranlarında artışlar yaşanabileceğini söyledi. 

Kaya, 10 yıl sonra Türkiye'nin 36 ilinde tahminen 40 milyon insanın susuz kalacağını ve susuzluğun baş göstereceğini belirterek, Türkiye'nin kurak bölgelerinde bulunan barajlarda suyun yüzde 60 civarında eksildiğinin görüldüğünü, bunun da tarımsal sulama yetersizliği, HES'lerdeki elektrik üretiminde düşüş yaşanması ve sık sık elektrik kesintilerine yol açabileceğini iddia etti. 




- "Kuraklık böyle devam ederse tarımsal ürün maliyetleri artar" 



Turan Kaya, kuraklığın böyle devam etmesi durumunda tarımsal ürünlerin ekstra sulama maliyetlerinin artacağını, bu maliyetlerin gıda satış fiyatlarını etkileyeceğini, gıdaların daha pahalıya satın alınacağını, sağlıklı beslenememe tehlikesinin ortaya çıkabileceğini ileri sürdü. 

Kuraklık ve suların çekilmesiyle artan sivrisinek, sürüngen ve kemirgen hayvanlardan kaynaklanan bakterilerin kolera, sıtma ve sarıhumma gibi bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olacağını savunan Kaya, en çok yaşlı, yoksul kadınlar ve 0-5 yaş altı çocukların bundan etkileneceğini, Türkiye'nin yıllık sağlık harcamalarında da büyük artışlar meydana geleceğini söyledi. 

Türkiye'de son yıllarda sel taşkınlarının can ve mal kayıplarına, evlerin yıkılmasına, köprü ve yolların çökmesine, tarımsal ürünlerde büyük oranlarda hasarlara yol açtığını belirten Kaya, yüzlerce insanın selde boğularak öldüğünü, hayvanların telef olduğunu ve tarımsal ürün kayıplarının yaşandığını anlattı.




- "Sigorta şirketleri iflasın eşiğine gelecektir"



UKGİD Genel Başkanı Kaya, finans sektörü ele alındığında, yaşanan felaketler sonucu meydana gelen "sağlık ve elementer" hasar tazminatlarının ödenememesi sebebiyle sigorta şirketlerinin iflasın eşiğine geleceği öngörüsünde bulundu.

Türkiye'de doğal afetler sonucu, bankaların kullandığı borç erteleme veya yeniden yapılandırma uygulamaları olduğunu hatırlatan Kaya, "Ancak afetin şiddeti ve sürekliliği karşısında kredi borçluları zora düşecek. Bu nedenle bankacılık sektörü vermiş oldukları uzun vadeli kredilerin geri dönmemesi nedeniyle kredi batıklarındaki artışlardan dolayı kapanma riski altında olacak." diye konuştu.

Gelecekte içme suyu sıkıntısı çekilebileceğini belirten Kaya, her ülkenin alternatif su kaynaklarını araştırması ve su yönetimini ciddiye alması gerektiğini, bunu yaparken de çevreyi tahrip etmeden sürdürülebilir bir çare üretilmesinin önemli olduğunu vurguladı. 

Su tasarrufunun en az enerji tasarrufu kadar zorunlu hale geleceğini belirten Kaya, çok su harcanmasına neden olan üretim biçimlerinden vazgeçileceğini, bunun yerine başka ürünlerin geliştirileceğini ve yaşam tarzının buna göre şekilleneceğini söyledi. 

Kaya, dünya üzerinde 2,5 milyar insanın suya ulaşımının zorlaştığını ve bu nüfusun kuraklık yıllarında daha da artacağını kaydetti. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.