TÜRKİYE’DEKİ E-TİCARET SİTELERİ DÜNYAYA AÇILMALI!

Dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyar insan internet üzerinden alışveriş yapıyor ve bu alışverişin yıllık cirosu 2 trilyon doları buluyor. Elektronik ticaret hacminin bu denli gelişmesi ülkeler arasındaki ticarete de farklı bir boyut getirdi. Bir ürünü dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan kişiye, işletmeye satmak ya da satın almak oldukça kolaylaşırken, dünya gerçek anlamda global bir köye döndü. Ticaretteki bu gelişmeler, Amazon, Alibaba gibi e-ticaret sitelerini dünyanın en değerli şirketleri arasına girmesini sağladı. Bu siteler aracılığıyla neredeyse dünyanın her yerine ürün satabilmenin mümkün olduğunu belirten Wordapp.com CEO’su Cem Arel, Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin de artık yurtdışına satış yapmaları gerektiğini, e-ihracatın Türkiye ekonomisini daha sağlam hale getireceğini vurguladı. “Son haftalarda ekonomi alanındaki gelişmeler Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri olduğunu gösterdi. Ancak bu temelleri daha da güçlendirmek gerekiyor. E-ticaret ile ihracatta sürekli ve kalıcı artış yakalanmalı.” diyen Arel, bir e-ticaret sitesi aracılığıyla milyonlarca potansiyel müşteriye ulaşmanın çok daha hızlı ve daha az maliyetli olduğunu belirtti. “Son 20 yılda ‘dünyanın en değerli şirketleri’ listesinde yaşanan değişime hepimiz şahit olduk.” diyen Arel, “zincir mağazaların, otomobil üreticilerinin, telekomünikasyon şirketlerinin yerini teknoloji şirketleri almıştı. Şimdi bu listeye dünyanın e-ticaret devleri giriyor. İlk fırsatı değerlendirememiş olabiliriz ancak ikinci şans kaçırılmamalı! Türkiye’nin e-ticaret devleri yurtdışına açılmalı!” açıklamasında bulundu.

Yurtdışına E-ticaret Ekonomiyi Sıcak Tutar!

İhracatın ülke ekonomisinin ve para biriminin gelişimi açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Arel, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarının yalnızca ülke içinde satış yaptığına değinerek, Amerika, Çin ve Hindistan’da bulunan e-ticaret devlerinin birçok farklı ülke için dil desteği sağladığını vurguladı. Arel, böylelikle bu sitelerin e-ihracat pazarından önemli bir pay aldıklarını söyledi. Arel, “Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin yabancı dil desteğiyle yurt dışına satış yapması hem Türk Lirasına hem de ihracatımıza güç katacaktır. Ayrıca yerli üreticiyi de büyütecektir.” diye konuştu. Türkiye’de ürettiği ürünü yabancı e-ticaret siteleri üzerinden dünya pazarına sunan girişimcilerin olduğunu belirten Cem Arel, “e-ihracat yapmak isteyen kobi yabancı e-ticaret siteleri üzerinden yapıyor. Satıcılardan üyelik bedelini de satış karşılığında komisyonu da yabancı şirket alıyor.” vurgusu yaptı. E-ticaret Yetmez, E-ihracat Gerek!

İngilizce ve Fransızca’dan, Norveççe ve Rusça’ya kadar 25 farklı dilde içerik üretimi yaptıklarını söyleyen Arel, “Biz 20bine yakın freelance yazarımızla e-ticaret sitelerini, e-ihracat sitelerine dönüştürebiliyoruz. Bu içerikler ilgili hedef pazarlarda yaşayan, anadili o ülkeye ait olan yazarlarımız tarafından yapılıyor. Bu sayede yerel ve kültürel olarak da avantaj sağlanıyor. Ancak Türkiye’deki e-ticaret siteleri alternatif diller bir kenara, ne yazık ki İngilizce dil desteği bile sunmuyor.” ifadelerini kullandı.



Wordapp.com platformuna kayıtlı freelance yazar ilgili sitelerde satışa sunulan ürünlerin açıklamaları, tanıtımları ve özellikleri ile ilgili içerikler üretiyor. Arel, tüketicilerin açıklaması olan ürüne yöneldiğini ve bu sayede e-ticaret sitelerinin satış oranlarının da artış gösterdiğini sözlerine ekledi.