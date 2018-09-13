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TÜRKİYE’DEKİ ARGE MERKEZLERİ, 2 YILDA 3 KAT ARTTI

Ülkemizde faaliyet gösteren ArGe merkezlerinin sayısı, son 2 yılda %197 artışla 995 oldu. ArGe merkezlerinde dalya demeye hazırlanan Türkiye, 13 milyar TL ArGe harcamasıyla dünya sıralamasında 18.’liğe yükseldi.

TÜRKİYE’DEKİ ARGE MERKEZLERİ, 2 YILDA 3 KAT ARTTI

Ülkemizde faaliyet gösteren ArGe merkezlerinin sayısı, son 2 yılda %197 artışla 995 oldu. ArGe merkezlerinde dalya demeye hazırlanan Türkiye, 13 milyar TL ArGe harcamasıyla dünya sıralamasında 18.’liğe yükseldi.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:15
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TÜRKİYE’DEKİ ARGE MERKEZLERİ, 2 YILDA 3 KAT ARTTI

Katma değeri yüksek ürünler geliştirerek uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin olmazsa olmazı konumundaki ArGe çalışmaları, dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ivmeyle artıyor. Son 2 yılda Türkiye’deki ArGe merkezlerinin sayısında %197’lik büyüme görüldü. 2016 yılında 334 olan ArGe merkezi sayısı 3 katına çıkarak 995 oldu. Ar-Ge merkezlerinde bugüne kadar 25 bin 741 proje çalışması yapıldı. Türkiye, 2018’de ArGe harcamalarına ayırdığı 12 milyar 950 milyon TL ile dünya sıralamasında 18. oldu.

Univera, ArGe merkezinde %100 yerli yazılımlar üretiyor

25 yılı aşkın süredir kurumsal iş süreçlerine yönelik kapsamlı teknoloji çözümleri sunan Univera, ArGe merkezinde geliştirdiği yazılımlarla, son 3 yıldır bağımsız araştırma kuruluşu Promotion Optimization Institute (POI) tarafından dünyanın en iyi 5 yazılımı arasında gösteriliyor. Üretimden hızlı tüketime, otomotivden gıdaya birçok sektörden 100’den fazla markanın Univera çözümlerini  tercih ettiğini belirten Univera Yazılım Geliştirme Müdürü Seçkin Karabacakoğlu sözlerine şöyle devam etti: “2015 yılında bakanlık onayı ardından faaliyete başlayan ArGe merkezimiz, kurulduğu günden bugüne %44’lük büyüme göstererek 55 kişilik bir kadroya ulaştı. Şu an ArGe ekibimiz toplam çalışan sayımızın üçte biri. ArGe ekibimizin %62’si kodlama üzerine çalışıyor ve yazılım alanında sunduğumuz %100 yerli sermaye ve çözümlerle satış, lojistik ve servis alanında yerli ve uluslararası birçok şirkete destek veriyoruz. Bu topraklardan çıkan yerli bir firma olarak hem kendimizi hem de ülkemizin geleceğini düşünerek adımlar atıyoruz.”

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