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Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı rekor kırdı

Kayıtlı işsiz sayısı 14 yılda 5’e katlandı.

Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı rekor kırdı

Kayıtlı işsiz sayısı 14 yılda 5’e katlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:19
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Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı rekor kırdı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin oldu. Mayıs ayında bu sayı 4 milyon 84 bindi. Böylece sadece bir ayda 332 bin 863 kişinin işini kaybettiği ortaya çıktı. Kayıtlı işsiz sayısındaki aylık artış ise yüzde 8.1 oldu. İŞKUR’da kayıtlı işsizlerin 899’u doktora derecesine sahipken, 20 bin 592’si yüksek lisans ve 664 bin 507’si ise lisans mezunu.

Haziran ayı itibarıyla kayıtlı işsizlerin 2 milyon 231 bini kadınlardan oluştu. Yine aynı dönemde İŞKUR’dan iş bekleyenlerin 1 milyon 213 bini 20-24 yaş grubundaki gençlerden meydana gelirken 739 bini ise 25-29 yaş grubunda.

Kayıtlı işsizlik verileri son bir yılda Türk ekonomisinin büyük bir daralmaya girdiğine işaret ediyor. Haziran 2018’de 2 milyon 621 bin olan kayıtlı işsiz sayısı bir senede 4 milyon 417 bine yükseldi. İşsiz sayısında yıllık artış oranı yüzde 69 oldu.

Beşe katlandı

Haziran 2005’te 918 bin olan kayıtlı işsiz sayısı 2019’da 4 milyon 417 bine kadar yükseldi. Bu da kayıtlı işsiz sayısının 14 yılda 5’e katlandığını gösteriyor.

Haziran 2019’da İŞKUR aracılığıyla 78 bin 121’i (yüzde 66.3) erkek, 39 bin 736’sı (yüzde 33.7) kadın olmak üzere 117 bin 857 kişi işe yerleştirildi. Haziranda İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen kişi sayısı bir önceki aya göre yüzde 25.3 azalış gösterdi. 

Ocak-Haziran 2019 döneminde en fazla işe yerleştirme, sırasıyla “Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm Otelcilik Elemanı ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

Ocak-Mayıs 2019 döneminde işsizlik ödeneğine 874 bin 470 kişi başvururken bunların sadece 459 bin 77’si işsizlik ödeneği almayı hak etti.

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