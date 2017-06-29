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Türkiye'de ilk mağazasını açan Microsoft yatırımlarını sürdürecek

29 Haziran 2017 Perşembe 16:07
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Microsoft, Türkiye'de ilk mağazasını Ankara'da Can Park AVM'deki Medimarkt içinde 2 bin 900 metrekarelik alanda açtı

Türkiye'de ilk mağazasını açan Microsoft yatırımlarını sürdürecek
İSTANBUL (AA) - Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Türkiye'deki ilk mağazalarını Ankara'da açtıklarını belirterek, "Microsoft'un Türkiye'ye güvendiğini ve inandığını, yeni yatırımlarla mağazalar açmayı planladıklarını söyledi.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ilk mağazalarını açtıkları için çok heyecanlı olduklarını kaydederek, MediaMarkt ile Ankara Kent Park AVM'de mağaza açtıklarını anımsattı.

MediaMarkt içerisinde 2 bin 900 metrekarelik alanda mağaza içinde mağaza konsepti ile Türk müşterilerine doğrudan hizmet vermeye başladıklarını aktaran Gökoğlu, "Miccrosoft olarak Türkiye'ye inanıyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Uzun yıllardır Türkiye'deyiz. Türk tüketicisine inanıyoruz." diye konuştu.

Gökoğlu, Türkiye'deki bilgisayar pazarında hala açık olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bilişimle birlikte kalkınacağını, bu yüzden öncelikle tüketicileri eğitmeleri gerektiğini, onlara mükemmel bir teknoloji deneyimi yaşatmak istediklerini vurguladı.

Onların bu deneyimi yaşayabilmeleri ve son teknolojiyi kullanabilmeleri için ilk mağazalarını açtıklarını dile getiren Gökoğlu, burada tüketicilere en yeniyi, en son çıkanı, doğru bir şekilde anlattıklarını, onların en doğru teknolojiye ulaşmasını sağladıklarını aktardı.

 

- "En son teknolojiler müşteri ile doğrudan buluşturuluyor"

 

Gökoğlu, Microsoft'un Türkiye'ye inandığını ve güvendiğini vurgulayarak, bu mağaza sayesinde tüketicilerle doğrudan irtibat halinde olduklarını bildirdi.

Bu mağazada sadece Microsoft ürünlerinin sergilenmediğine değinen Gökoğlu, "Tüm Microsoft ekosistemindeki, bizimle beraber çalışan üreticilerin en son çıkardığı ürünler yer alıyor. Bunlar tüketicilerin ihtiyaçlarına göre gösteriliyor. İş insanlarına, gençlere yönelik farklı ürünler yetkin arkadaşlarımız tarafından tanıtılıyor." ifadelerini kullandı.

Gökoğlu, mağaza çalışanlarının işinde uzman olduğunu ve doğru hizmet verdiğini belirterek, tüketicinin gerçek ihtiyacı ile buluşturulduğunu, bu sayede yüksek müşteri memnuniyeti ile karşılaştıklarını anlattı.

Mağazada bilgisayardan tablete, oyun konsollarından yazılımlara, kameralara, kumandalara kadar çok ciddi ürün çeşidi bulunduğunu aktaran Gökoğlu, "Hedefimiz müşterilerimize teknoloji alışverişlerinde en iyi deneyimi yaşatmak. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza minimum eforla maksimum fayda sağlayacak çözümler üzerine odaklanıyoruz." dedi.

 

- "Türkiye'ye çok güveniyoruz, yeni mağazalar açmak isteriz"

 

Gökoğlu, bu mağazanın kendileri için ilk olduğunu kaydederek, burada müşterilerden geri bildirimleri almaya çalıştıklarını aktardı.

Halil Gökoğlu, "Microsoft iş ortakları ile büyüyen bir şirket. İş ortaklarımızla birlikte, 'bu yatırımları artırabilir miyiz, bunları fizibilitesi uygun mu' diye bakıyoruz. Gönlümüzden geçen yatırımları büyüterek devam ettirmek. Günün birinde kendi mağazalarımızı da açmak isteriz." diye konuştu.

Yeni mağazalar açmayı planladıklarını dile getiren Gökoğlu, "Zamanlamasını söylemek çok zor ama Microsoft Türkiye'ye çok güveniyor. Tüketicilerin beğenilerine, geri bildirimlerine göre bakacağız. Kesin mağaza tarihi vermek için henüz erken ama mağazacılık konseptini büyütmek istiyoruz. Türkiye'de daha çok tüketiciye direkt ulaşmak istiyoruz." dedi.

 

- "En son teknolojiler dünya ile aynı anda Türkiye'de olacak"

 

Gökoğlu, mağaza sayesinde Microsoft'un en yeni ürünleri dünya ile aynı anda Türk tüketiciler ile buluşacağını belirterek, son çıkan ürünlerinin birçok ülkeden daha önce bu mağazada satılacağını aktardı.

Son teknolojileri müşterilerle buluşturarak onları yazılıma, kodlamaya ve üretmeye teşvik edeceklerini dile getiren Gökoğlu, bu mağazada ücretsiz kodlama dersleri vereceklerini, gençlerin yazılım üreterek tüm dünyada satışa çıkarmasını ve Türk ekonomisine destek vermesini istediklerini vurguladı.

Gökoğlu, "Önümüzdeki dönemde planlarımızı değerlendirirken ilk mağazamızdan öğreneceklerimiz, tüketici geri bildirimleri ve iş ortaklarımızdan gelecek talep ve iş birliklerimiz doğrultusunda vereceğimiz kararlar bize yol gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

 


Anadolu Haber Ajansı
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