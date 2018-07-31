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TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI SAYISI 713 BİN 675 OLDU

2018 Temmuz itibarıyla Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısı 713 bin 675 olurken, en çok yabancının 345 bin 532 kişiyle İstanbul’da olduğu saptandı.

TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI SAYISI 713 BİN 675 OLDU

2018 Temmuz itibarıyla Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısı 713 bin 675 olurken, en çok yabancının 345 bin 532 kişiyle İstanbul’da olduğu saptandı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:53
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TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI SAYISI 713 BİN 675 OLDU

Ajans Press, Türkiye’de bulunan yabancılara yönelik istatiksel araştırmayı inceledi. Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 Temmuz itibarıyla Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısı 713 bin 675 olarak belirlendi. İkamet izni ile ülkemizde bulunan yabancıların illere göre dağılımı incelendiğinde ise; en çok yabancının 345 bin 532 kişiyle İstanbul’da olduğu saptandı. İstanbul’u 71 bin 312 kişiyle Antalya, 62 bin 132 kişiyle de Ankara takip etti.

2017 yılında ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların hangi ülkelerden geldikleri de belirlenirken, 70 bin 364 kişiyle Irak’ın ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Irak’ı 65 bin 348 kişiyle Suriye takip ederken, 49 bin 208 kişiyle Azerbaycan, 41 bin 25 kişiyle Türkmenistan, 30 bin 657 kişiyle de Özbekistan izledi. Geçen yıl ikamet izni bulunan yabancılar çeşitlerine göre ayrıştırıldığında da, kısa dönem izni ile 383 bin 839 kişinin, aile ikamet izni ile 67 bin 740 kişinin, öğrenci ikamet izni ile 63 bin 781 kişinin, çalışma izni ile 56 bin 24 kişinin ve diğer sebeplerden ötürü 21 bin 767 kişinin ülkemize geldiği anlaşıldı. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin en çok Irak’tan geldiği saptanırken, içlerinden 60 bin 405 kişinin kısa dönem ikamet izni ile burada olduğu görüldü.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2018 yılı içerisinde Türkiye’deki yabancılarla ilgili 429 bin 51 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde, en çok konuşulan başlıkların Suriyeliler ile ilgili olduğu görüldü. 12 Temmuz 2018’de çıkan veriler geçen yıllarla karşılaştırıldığında, 2017 yılında Türkiye’de bulunan yabancı sayısının 593 bin 151 olduğu gözlendi. 2016 yılında ise bu sayı 461 bin 217 olarak belirlenirken, 2015 yılında 422 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

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