"TÜRKİYE, YATIRIMCISINI MAHCUP ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla-Sedef Tersanesi'nde gemi uğurlama törenindeki konuşmasında, inşası tamamlanan 4 gemiden 2'sinin Endonezya'da, birinin Gana, birinin de Myanmar'da elektrik üreterek, bu ülkelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Powership projeleriyle dünyada enerji gemilerinin inşası ve işletilmesi alanında Türkiye'yi önemli bir yere taşıyan Karadeniz Holding'i tebrik eden Erdoğan, şirketin halen Lübnan'da, Gana'da, Endonezya'da, Zambiya'da 9 gemi ve bin 500 megavatı aşan kapasite ile faaliyet gösterdiğini, yeni gemileriyle 6 bin megavatlık kapasite artışı sağlayacağını anlattı. Erdoğan, şirketi Türkiye'deki enerji yatırımlarını çeşitlendirerek, ekonomiye, ihracata, istihdama yaptığı katkılar dolayısıyla da kutladı.

Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sorununu "kendini doğru bir şekilde anlatamamak" şeklinde açıklayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun asıl sebebi, Türkiye'nin sahip olduğu benzersiz özelliklerdir. Dünyada başka hangi ülkede bunca sorunla böyle büyük bir ekonomik güç aynı anda var olabilir, doğrusu bunu pek de bilemiyorum. Bu durum, uzaktan bakıldığında görünen Türkiye manzarası ile ülkemizin hakiki durumunun çok keskin şekilde farklılaşmasına yol açıyor. Ülkemizi ve milletimizi derinlemesine tanımayan birisinin Türkiye'ye baktığında gördüğü manzara şudur: Tüm önemli terör örgütlerinin hedef aldığı, dünyanın en sıkıntılı bölgesi olan Suriye ve Irak'taki gelişmelere fiilen müdahil olan, Karadeniz, Kafkasya, Balkanlar gibi potansiyel kriz alanlarıyla iç içe bir ülke. Hatta daha 4 ay önce darbe girişimine maruz kalmış bir ülke. Doğru mu? Elhak doğru. Ama mesele şu ki Türkiye sadece bundan ibaret bir ülke değil. Bu fotoğraf, madalyonun sadece bir yüzü. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var, bir de ona bakalım. Öteki Türkiye her gün dünya çapında projelerin açılışını yapan, yenilerinin hazırlıklarını yürüten, en yıkıcı krizler karşısında dahi güçlü direnciyle hedeflerinden uzaklaşmayan, büyüyen, gelişen, güçlenen bir Türkiye."

"Gece darbe girişimi de olsa ertesi gün her şey tıkır tıkır işler"

Erdoğan, "Terör örgütlerinin eylemleri, sadece eylem yapılan yerde, anda etkisini hissettirir. Onun dışında üzüntümüzü, öfkemizi artırır ama işlerimizi asla etkilemez. Gece darbe girişimi de olsa ertesi sabah ülkede her şey tıkır tıkır işlemeye devam eder." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü yastık altındaki 2,5 milyar dolar tutarındaki dövizin piyasaya çıktığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yani Merkez Bankası piyasaya döviz sürmedi. Benim halkım, vatandaşım yastığının altındaki dövizlerini hemen ertesi sabah piyasaya sürdü. Suriye ve Irak krizleri karşısında hiçbir yerden kayda değer bir yardım gelmese dahi tüm dünyaya örnek olacak insani duruş sergilemeyi sürdürebiliriz. Dünyada örneğine pek az rastlanabilecek dev projeler hem de kamu özel sektör iş birliğiyle art arda hayata geçirilebilir. Bu projeler için ne finansman sıkıntısı çekilir ne teknik kapasite sorunu yaşanır. Mesele güven meselesidir. Mesele istikrar meselesidir. Bu istikrar olmasa, bu güven olmasa sizlere dünyanın değişik ülkelerinden bu krediler gelmez."

Erdoğan, enerji konusunda gerçekten öncü ve önemli projeler olan gemilerin hizmet yerlerine uğurlandığını dile getirerek, boğazın altından Avrasya Tüneli'nin açılışının 20 Aralık'ta yapılacağını söyledi. Çift katlı tünelde otomobillerin artık Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan da Asya'ya geçeceğini ifade eden Erdoğan, 26 Ağustos'ta da boğazın üzerindeki üçüncü gerdanlığın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Darbe girişiminden hemen önce İstanbul İzmir Otoyolunun önemli bir aşaması olan İzmit Körfezi üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nün hizmete açıldığını anlatan Erdoğan, dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanının inşasının tüm hızıyla sürdüğünü, inşallah ilk etabının da 2018'in ilk çeyreğinde açılacağını kaydetti.

Erdoğan, daha, hızlı tren hatları ve şehir hastanelerinin olduğunu, 29 stat projesinin bulunduğunu vurgulayarak, yaklaşık 6,5 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılmasını hedefleyen kentsel dönüşüm projelerinin olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde iftihar verici pek çok başarı bulunduğunu ifade eden Erdoğan, artık insansız hava araçlarını, silahlı, mühimmatlı üreten bir Türkiye'nin olduğunu, bu noktaya gelindiğini vurguladı.





"Projeleri anlatmaya günler bile yetmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılanları bir kenara koyduğunu, sadece devam edenleri ve yeni projeleri anlatmaya kalksa değil saatler, günlerin de yetmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim, bizim farkımız; işte bu şekilde her biri tek başına başka bir ülkeyi dizleri üzerine çöktürmeye yetecek sorunlarla yine uygulandığı her ülkeyi abat edecek projelerin üstesinden aynı anda gelebiliyor olmamızdır. Bunun için her fırsatta diyorum ki Türkiye, kendisine inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimseyi mahcup etmedi, mahcup etmez. Uluslararası yatırımcıların önemli bölümü, bu gerçeği gördükleri için ülkemize yaptıkları yatırımları artırarak sürdürüyor. Kendi iş adamlarımıza da aynı çağrıyı yapıyor ve diyorum ki yatırımlarınızı ertelemeyin, tereddüde düşmeyin, geç kalırsanız pişman olursunuz. Hele hele yeise hiç kapılmayın. Uluslararası yatırımcıların güvendiği Türkiye'ye kendi iş adamlarımızın dört elle sarılması... Yatırımlarını erteleme noktasında, böyle bir yanlışa düşmesi sadece onlara kaybettirir. Gelin yatırımlarınızı hızlandırın. Ben ülkeme ve milletime nasıl güveniyorsam iş adamlarımıza da aynı şekilde güveniyorum. Burada şahit olduğumuz bu görüntü, bu güveninin doğru olduğunun ispatıdır."

Erdoğan, inşası bitirilerek uğurlaması yapılacak enerji gemilerinin Karadeniz Holding'e, Türkiye'ye ve hizmet vereceği ülkelere hayırlı olmasını dileyerek, gemilerin inşasında görev alan mühendisleri, teknisyenleri, işçileri, çözüm ortağı firmaları kutladı.

Sedef Tersanesi'nin yöneticilerini de tebrik eden Erdoğan, Allah'tan, bu gemiler aracılığıyla kazasız, belasız, hayırlı bol kazançlar vermesi temennisinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı