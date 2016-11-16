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TÜRKİYE-VENEZUELA ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

16 Kasım 2016 Çarşamba 11:02
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İki ülke hükümetleri arasında imzalanan, enerji alanında iş birliğine yönelik anlaşma, Bakanlar Kurulunca onaylandı.

TÜRKİYE-VENEZUELA ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

ANKARA (AA) - Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan enerji iş birliği anlaşması onaylandı. 

Bakanlar Kurulunun, 4 Kasım 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Anlaşma, iki ülke arasında petrol, gaz, elektrik ve petrokimya sektörlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla enerji alanında kapsamlı bir iş birliğinin oluşturulmasını hedefliyor. 

Anlaşmaya göre, taraflar ulusal mevzuatlarına uygun olarak enerji sektörlerinin geliştirilmesiyle ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. 

Hidrokarbon kaynaklarının aranması ve çıkarılması ile üretilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik müşterek yatırımlar teşvik edilecek. Hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili kontrat sürecinde tecrübe ve uzmanlık değişimi gerçekleştirilecek. 

Yerbilimi, rezerv mühendisiliği, petrokimya ve ikincil ürünler, hidrokarbon arama, üretim ve rafinaj, doğalgazın işlenmesi, pazarlanması, taşınması ve dağıtımı, hidrokarbon ve ilgili teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve bakıma ilişkin projelerin geliştirilmesi sağlanacak. 

Petrol sektörünün teknik alanlarında insan kaynakları eğitiminin yanı sıra hidrokarbon sektöründe yatırımcıların çekilmesi amacıyla seminerler, konferanslar, sergile ve diğer toplantıların müşterek organizasyonlar düzenlenecek. Ayrıca, petrol sektöründe faaliyet gösterecek ortak şirketler kurulacak. 

Yapılacak çalışmaların görüşülmesi için "Ortak Enerji Çalışma Grubu" oluşturacak ve bu grup anlaşmanın takibi için yılda bir kez toplanacak. 


Anadolu Haber Ajansı
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