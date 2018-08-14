Türkiye ve İstanbul’un konut yaşı ortalamaları açıklandı

Türkiye’de 17 Ağustos depremi öncesi yapılan konutların oranı yüzde 13’e düşerken, İstanbul’da bu oranı ise yaklaşık yüzde 20 oldu. Araştırmaya* göre Türkiye’de yer alan konutların da yaklaşık yüzde 56’sı, İstanbul’daki konutların yaklaşık yüzde 54’ü 0 ile 5 yaş arasında. Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, “99 depremi sonrasında hızlı bir yenilenme başladı. Özellikle kentsel dönüşüm Türkiye’nin konut yaş oranını düşürdü. Deprem sonrası yönetmeliklerin değişmesi ve daha sağlıklı konutların inşaa edilmesi konusunda bilincin artması bu sürecin önemli dinamiklerinden oldu” dedi.

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, Türkiye’nin konut verilerini açıkladı. Kayıtlı 562 bin konut verisi üzerinden yapılan araştırma sonuçları, 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen 19 yılın ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesiyle beraber yeni bina sayısındaki yükselişin dikkat çekici bir oranda öne çıktığını gösterdi.

İstanbul’daki konutların 10 yıllık bir yaş ortalamasına sahip olduğunu gösteren araştırma verilerine göre Türkiye’nin bina yaşı ortalaması ise 8,5. Araştırma sonuçları, Türkiye’de 17 Ağustos depremi öncesi yapılan konutların yüzde 13’lük bir orana sahip olduğunu gösterirken, İstanbul’da yer alan konutların da yüzde 20’sinin depremden önce yapılmış olduğunu ortaya koydu.

Araştırma verilerine göre, Türkiye gayrimenkul piyasasının kalbinin attığı İstanbul’da bulunan kayıtlı konutların yaklaşık yüzde 54’ü, 0 ile 5 yaş arasındaki binalardan oluşmakta. 6 ve 10 yaş aralığındaki konutlar ise yaklaşık yüzde 12 oranıyla bu yapıları takip etmekte.

Hürriyet Emlak tarafından açıklanan araştırma sonuçlarına göre İstanbul’da gözlemlenen bina yaşı kırılımına benzer bir grafik tüm Türkiye genelinde de görülmekte. Türkiye genelinde konutların yaklaşık yüzde 56’sının 0 ile 5 yaş arasındaki yapılardan oluştuğunu gösteren araştırma sonuçlarına göre, 6 ile 10 yaş arasındaki konutlar yüzde 13 ile ikinci sırada yer almakta.

Hürriyet Emlak olarak sektörün nabzını tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay “ 17 Ağustos 1999 depremi sonrası değişen imar yasaları beraberinde hızlı bir yeniden yapılanmayı getirdi, gerek mevcut binaların yetersizliği gerekse de aynı bölge içinde yer alan yeni binaların değerleme fiyatlarının yüksekliği bu yapılanmayı hızlandırdı. Araştırma verilerimizin sonuçlarına baktığımızda Hem Türkiye genelinde hem de İstanbul’da 0 ile 5 yaş arasındaki konutların yükselişi bu tezimizi kanıtlar nitelikte. Verilerimiz Türkiye’de 17 Ağustos depremi öncesi yapılan konutların yüzde 13’lük bir orana sahip olduğunu gösterirken, İstanbul’da yer alan konutların da yüzde 20’sinin depremden önce yapılmış olduğunu da ortaya koydu. Bu bilgiler ışığında, yeniden yapılanmanın süreceğini ve bina yaş yüzdelerinin hem Türkiye hem de İstanbul’da düşmeye devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.