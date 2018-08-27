TÜRKİYE TOHUM TİCARETİNDE DÜNYADA İLK 5’İ HEDEFLİYOR

2017 yılında 136 milyon dolar tohum ihraç eden tohumculuk sektörü, son on yılda üretimini 3,5 kat, son 15 yılda da ihracatını 8 kat arttırmayı başardı. Türkiye’de tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren 832 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin 778’i yerli sermaye, 22’si yerli-yabancı ortaklı ve 32’si de yabancı firmalardan oluşuyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 50 bin sertifikalı tohum üreten sektörün, atağa kalkarak üretimini ve ihracatını arttırması bekleniyor.

“Uluslararası Growtech Eurasia Tarım Fuarı, 30 ülkeden 800 marka ile 100’ü aşkın ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçiyi Antalya’da ağırlamaya hazırlanıyor…”

Tohumculuk başta olmak üzere Sera ve Sulama Teknolojileri, Bitki Besleme ve Koruma ile Traktörve Tarım Makinaları sektörleri 18 yıldır Antalya’da dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Uluslararası Growtech Eurasia’da buluşuyor. Growtech Eurasia’nın ihracat odaklı bir fuar olduğunun altını çizen Growtech Marka Direktörü Engin Er, “28 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ ana temasıyla Uluslararası Growtech Eurasia Tarım Fuarımıza bu yıl 30 ülkeden 800 firma ve marka yer alacak. Growtech Eurasia, ihracat potansiyellerini arttırmak isteyen, yeni pazarlar arayan katılımcılarımızı bir araya getiren uluslararası bir arena. Geçtiğimiz yıl uluslararası ziyaretçi sayımızı yüzde 35 oranında arttırdık, Çin’den ABD’ye, İsveç’ten Kamerun ve Sri Lanka’ya kadar dünya ülkelerinden çok sayıda temsilci Growtech Eurasia’daydı. Bu yıl ki hedefimiz 100’ü aşkın ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçiyi Antalya’da ağırlamak ve her yıl sektör için oluşturduğumuz ortalama 600-700 milyon dolar iş hacmini daha da yukarı seviyelere çıkarmak” dedi.

“Hedefimiz tohum ticareti yapan ülkeler arasında dünyada ilk 5’te yer almak…”

“Tohum bu yıl tarım sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olacak” diyen TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz,“2017 yılında Avrupa, Amerika ve Afrika’da 80 ülkeye 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye, tohum ticareti yapan ülkeler arasında dünyada 10. sırada yer alıyor, hedefimiz ilk 5’te yer almak. Antalya’da düzenlenen, sektörün en önemli uluslararası fuarı olan Growtech Eurasia Uluslararası Sera Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, sektörümüze 18 yıldır yeni pazar fırsatları sunuyor. Bünyemizdeki 7 Alt Birlik ve 43 bin üyemizle Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olarak 28 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında Growtech Eurasia’da olacağız. Bu yıl 30’dan fazla ülkeden 800 firma ve marka ile Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından 100’ün üzerinde ülkeden 85 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Growtech Eurasia bizim için ihracat ile aynı anlama geliyor”. dedi.

Tohum üretim hedefimizi yıllık 1,5 milyon tona yükselttik…

Tohumculuk sektörü olarak yıllık üretim hedeflerini 1,5 milyon tona yükselttiklerini belirten Yılmaz, “2017 yılında 1 milyon 50 bin ton sertifikalı tohum ürettik, 40 bin ton ithalat, 44 bin ton ihracat yaptık. İthal ettiğimiz tohumun karşılığı 185 milyon dolar, ihraç ettiğimiz tohumun değeri de 136 milyon dolar. Türkiye'de tohumculuk sektöründe ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 73, buna fide, fidan ve süs bitkilerini de dahil ettiğimiz zaman ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 90'ların üzerinde’’ şeklinde konuştu.

Tohum ekim döneminin de yaklaştığını vurgulayan Yılmaz, ‘’Sertifikalı tohum verim ve kalite artışı demektir. Ayrıca elde edilecek ürün standartlara uygun olacağı için üreticimizin daha çok kazanması anlamına gelir” dedi.



“Dünyadan Alım Heyetleri Growtech Eurasia’da olacak…”

Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) organizatörlüğünde Alım Heyeti Programı’na ev sahipliği yapacak, fuarsüresince uluslararası tedarikçiler ve satın almacıların özel iş görüşmeleri için platform sağlanacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 11. kez verilecek ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verilecek.Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Tarım Sohbetleri’nin ikincisine sektörün önde gelen liderleri konuşmacı olarak katılacak. Ziyaretçilerin 50 bin m2 alanda gerçekleşen Growtech Eurasia’da daha verimli bir fuar deneyimi yaşamaları için mobil uygulama hayata geçirilecek.