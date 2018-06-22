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TÜRKİYE SATIN ALMA GÜCÜNDE AVRUPA’DA 29’UNCU SIRADA

Türkiye’nin satın alma gücü bakımından Avrupa’da 29’uncu olduğu görülürken,65 puan alarak Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 35 altında kaldığı belirlendi.

TÜRKİYE SATIN ALMA GÜCÜNDE AVRUPA’DA 29’UNCU SIRADA

Türkiye’nin satın alma gücü bakımından Avrupa’da 29’uncu olduğu görülürken,65 puan alarak Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 35 altında kaldığı belirlendi.

22 Haziran 2018 Cuma 15:11
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TÜRKİYE SATIN ALMA GÜCÜNDE AVRUPA’DA 29’UNCU SIRADA

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelerin satın alma gücünü ele alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin satın alma gücü bakımından Avrupa’da 29’uncu olduğu görüldü. 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalamasının 100 olduğu listeye, 29’uncu sıradan giren Türkiye’nin 65 puan alarak Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 35 altında kaldığı belirlendi.

SATINALMA GÜCÜ EN YÜKSEK ÜLKE LÜKSEMBURG

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, satın alım gücüyle alakalı medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde satın alım gücüyle ilgili, son iki yıl içerisinde, 37 bin 921 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, piyasalardaki dalgalanmaların ve özellikle gıda/pazar ürünlerindeki artışın medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü. Rapor, 28 AB üyesi ülkesi dışında, İsviçre, İzlanda, Norveç, Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ele alınarak hazırlandı. Yapılan karşılaştırma sonucunda, 37 ülke arasında SGP’ye göre GSYH endeksi en yüksek ülke, 253 puanla Lüksemburg olarak saptandı. Böylelikle, Lüksemburg’un AB ortalamasının yüzde 153 üzerinde olduğu görüldü. Lüksemburg’u ikinci sıradan takip eden ülke ise, 184 puanla İrlanda olurken, üçüncü sırada 158 puanla İsviçre yer aldı. Buna karşın listenin son sırasında yer alan ülke 29 puanla Arnavutluk olarak belirlenirken, Arnavutluk’un da yüzde 71 AB ortalamasının altında olduğu tespit edildi. Kişi başı fiili bireysel tüketim düzeyine bakıldığında da Türkiye’nin 68 puan alarak AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldığı görüldü. 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke ise Norveç olarak belirlendi. Listenin son sırasında yer alan ülke de 37 puanla Arnavutluk oldu.

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