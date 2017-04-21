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TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 28,7'Sİ ÇOCUK

21 Nisan 2017 Cuma 10:00
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Türkiye'nin çocuk nüfusu, 2016 sonu itibarıyla 22 milyon 891 bin 140 olarak belirlendi

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 28,7'Sİ ÇOCUK
ANKARA (AA) - Türkiye'nin çocuk nüfusu, 2016 sonu itibarıyla 22 milyon 891 bin 140 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 28,7'sini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye toplam nüfusu 2016 sonu itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 891 bin 140 olarak kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935'te toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken 2008'de yüzde 31,5'ine, 2016'da ise yüzde 28,7'sine geriledi. 

Dünya nüfusunun 2016'da yüzde 30,3'ünü çocuk nüfus oluşturdu. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise sırasıyla yüzde 56 ile Nijer, yüzde 55,3 ile Uganda ve yüzde 54 ile Mali oldu. Türkiye yüzde 28,7'lik çocuk nüfus oranıyla 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip 96. ülke olarak kayıtlarda yer aldı.

Anadolu Haber Ajansı
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