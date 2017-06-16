"TÜRKİYE-KANADA ARASINDA TİCARETİ GELİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

TORONTO (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Kanada’nın ticaret hacminin zayıflığına dikkati çekerek bunun geliştirilmesi gereğine vurgu yaptı.

Başkan Hisarcıklıoğlu, Montreal, Ottawa ve Toronto’yu kapsayan Kanada temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirme maksatlı bir ziyaret programı icra ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Kanada’nın müthiş bir ihracat ve ithalat pazarı var. Türkiye ile ticaret hacmi ise denizde damla. Burada müthiş bir potansiyel var. Gerek NAFTA ile Kuzey Amerika’da, gerekse AB ile kurdukları serbest ticaret ilişkisi kapsamında bütün ülkelerle doğrudan bağlantıları var, fakat biz bu pazarda yokuz.’’ ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-Kanada arasında ticareti geliştirmenin zamanı geldi. Kanada ile ilişkilerimizi yeniden ele almak, geliştirmek ve ileriye götürmek için neler yapabileceğimizi görüştük. Çok verimli bir program oldu. Bu aslında iyi bir başlangıç. İki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının en önemli talebimiz olduğunu anlattık. Olumlu yaklaşımlar aldık. Türkiye’de de Kanada’da da müthiş potansiyel var. Karşılıklı potansiyelimizi keşfetmemiz gerekiyor. Böyle yaparsak olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.’’

Kanada ziyaretinin iş dünyası açısından bir ilk olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, ‘’Bugüne kadar yapılmamış bir ziyareti yaptık. Muhataplarımız çok ilgi gösterdiler. Daha geniş bir heyetle gelmek üzere bizi tekrar davet ettiler. Biz de kendilerini ülkemize davet ettik. Önümüzdeki dönemde önemli gelişmeler kaydedeceğimize inanıyorum.’’ diye konuştu.

Kanada’nın hemen yanı başında 400 milyon nüfuslu ABD’nin olduğuna dikkati çeken TOBB Başkanı, ‘’Hedefiniz Amerika pazarı ise en kolay giriş yollarından biri Kanada. Kanada’ya girdiğiniz zaman yaklaşık 1 milyarlık bir nüfusa ulaşabilme şansınız var. Burada müthiş fırsatlar var. Bizim bu bölgeyle ticaretimiz yok denecek kadar az. Kanada, 400 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Herşeyi satabilme şansınız var. Yeter ki bu pazarı değerlendirin. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığımızın önceliğine aldığı ülkelerden biri de Kanada. İlişkilerimizi geliştirmek için gerekenleri yapmaya kararlıyız.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti, Kanada'daki temaslarının ardından ülkeden ayrıldı.

Anadolu Haber Ajansı