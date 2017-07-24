TÜRKİYE KAMU-SEN 2018 VE 2019 YILI ZAM TEKLİFİNİ SUNDU

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarına 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifini Devlet Personel Başkanlığına sundu.

Konfederasyonun Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak ve beraberindekiler, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için Türkiye Kamu-Sen'in tekliflerini sunmak için Devlet Personel Başkanlığına geldi.

Binanın girişinde tekliflerin içeriğine dair basın mensuplarına açıklamada bulunan Alsancak, 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos Salı günü başlayacağını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Konfederasyon ve bağlı sendikalarımızın yetkili kurulları, günler süren çalışmalar sonucunda kamu görevlilerinin ve emeklilerin kronikleşmiş ekonomik sorunları yanında; geçmiş dönem kayıpları, 2015 yılı enflasyon farkı tanımın değiştirilmesi nedeniyle ödenmeyen enflasyon farkı, zorunlu tüketim harcamalarında yaşanan fiyat değişimleri ve son olarak işçilerle imzalanan toplu sözleşmede ortaya çıkan işçi-memur zammı farkını da dikkate alarak 2018 ve 2019 yıllarında uygulanmasını istediği maaş artış teklifini ortaya koydu. Buna göre, Türkiye Kamu-Sen olarak hükümetle yapılacak toplu pazarlıkta; 2018 yılı için ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019 yılı için ise yine ocak ayından itibaren seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı talep ediyoruz."

- "Adil bir atama sistemi getirilmeli"

Alsancak, geçen dönemde imza altına alınmasına rağmen halen uygulanmayan toplu sözleşme hükümlerinin yeni dönemde uygulanmasının da teklifleri arasında olduğuna dikkati çekerek, tekliflerinde yer alan diğer maddeleri şöyle sıraladı:

"Vergi dilimindeki adaletsizliğin giderilerek kamu görevlileri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerekiyor. 4/B'li sözleşmeli ve 4/C'li geçici personel ile vekil gibi adlar altında güvencesiz çalışmaya son verilerek bu kapsamdaki kamu personelinin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal denge tazminatı gibi diğer ödemelerin de emekli keseneğine dahil edilmesini talep ediyoruz. Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım miktarlarının artırılmasını, ek gösterge ve özel hizmet tazminatı adaletsizliğinin giderilmesini, ek ders, fazla mesai, nöbet ve harcırah gibi ödemelerin düzenlenerek günün şartlarına göre yükseltilmesini, yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilmesini talep ediyoruz.

Bunlarla birlikte ramazan ve kurban bayramlarında kamu görevlileri ve emeklilerine bayram ikramiyesi verilmesi, kıdem aylığındaki 25 yıllık sınırın kaldırılarak tüm kamu görevlilerine çalıştıkları her kıdem yılı için 20 lira kıdem aylığı ödenmesi, mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi gibi birçok konu bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde olmazsa olmazımız olacak."

Açıklamasının ardından, Alsancak ve beraberindekiler, Türkiye Kamu-Sen'in 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için belirlediği teklifleri Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.

Anadolu Haber Ajansı