"TÜRKİYE, İSTİKRARLI EKONOMİSİYLE YATIRIMLARIMIZA GÜÇ VERİYOR"

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. SOCAR Türkiye’nin sponsor olduğu zirveye, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve davetli katıldı.



Zirvede konuşma yapan SOCAR Türkiye İş Destek Başkanı Gülmirza Cavadov Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımlarına 2008 yılında başladığını hatırlattı. SOCAR’ın Türkiye’de ilk yatırım adımını, Petkim’i Özelleştirme İdaresi’nden alarak attığını belirten Cavadov, aradan geçen 10 yılda yatırım atağının STAR Rafineri, TANAP, Petkim Rüzgar Enerji Santralleri ve Petlim’le devam ettiğini söyledi. Türkiye’deki yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Cavadov, tamamlandığında yatırımların toplam tutarının 19.5 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.



“Yatırımlarımızı ‘Bir millet iki devlet’ ülküsü ışığında yapıyoruz”

SOCAR ile Azerbaycan’ın yurtdışındaki en büyük yatırımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Cavadov şunları söyledi: “Gururla söyleyebilirim ki; aynı zamanda Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı unvanını kazandık. Tamamlandığında 19.5 milyar dolara ulaşacak yatırımlara imza atıyoruz. Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcıyız, ama kendimizi ‘yabancı’ olarak görmüyoruz. Ve bunu asla hissetmedik. Kardeş ülke Türkiye’de yaptığımız yatırımları, Azerbaycan’ın kurucusu Ulu Önderimiz Haydar Aliyev’in ‘Bir millet iki devlet’ ülküsü ışığında yapıyoruz.”



Avrasya’nın merkezi konumunda bulunan Türkiye’nin, bölgesel konumu ve istikrarlı ekonomisiyle SOCAR Türkiye’nin yatırımlarına güç verdiğini belirten Cavadov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanan olumlu gelişmeler gelecekte de bu ülkeye olan yatırımlarımıza devam etmemizi sağlayacak. Bu çerçevede buradan yeni bir petrokimya yatırımı projemizin çalışmalarının devam ettiğini de söylemek istiyorum. Bununla ilgili 2019 yılında gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Özellikle enerji konusunda Türk hükümetinin olumlu düzenlemeleri, sektörde yatırımları da çok ciddi şekilde artırıyor.



Birkaç yıl içinde dünyanın en önemli enerji koridorlarından birisi haline gelecek Türkiye’de yatırım yapmaktan çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Çok açık ve net bir şekilde görülüyor ki; bu ülkeye yatırım yapanlar orta ve uzun vadede kazanacaktır.”