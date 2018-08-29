TÜRKİYE İMSAD AĞUSTOS 2018 SEKTÖR RAPORU AÇIKLANDI

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ağustos 2018 Sektör Raporu’nda; geleneksel olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde önemli artış gösteren ancak Temmuz ayında 1,1 puan yükselebilen mevcut inşaat işlerinin, Ağustos ayında 8,4 puan birden düşüş gösterdiği vurgulandı. 2018 yılı Haziran ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin 2017 yılı Haziran ayına göre yüzde 2,5 gerilediğine yer verilen raporda, ithalatın ise geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 12,4 düşüş gösterdiğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca, 2018 yılının ilk yarısında ihracatın yüzde 17,8 artarak 9,93 milyar dolara ulaştığı, ihracatta devam eden kuvvetli artış ile birlikte 2017 yılı Haziran ayından bu yana yıllık ihracatın da 18,78 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Ağustos 2018 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: Seçim kararının alındığı ve yapıldığı yılın ikinci çeyreğinde durağanlaşan inşaat faaliyetleri, Temmuz ayında zayıf bir toparlanma gösterdi ancak Ağustos ayında önemli ölçüde geriledi. Gerilemede uzun bayram tatilinin de etkisiyle birlikte ekonomi politikalarındaki belirsizlik, döviz kurları ve faiz oranlarındaki artış ile dış politik gerginlikler belirleyici oldu. İnşaat işlerindeki yavaşlama, inşaat malzemeleri sanayi üretimini ve iç satışlarını ise olumsuz etkilemeye başladı. İnşaat sanayisinde işlerin normalleşmesi için öncelikle piyasalarda güvenin ve istikrarın yeniden sağlanması bekleniyor.

Güven endeksi Ağustos ayında 10,5 puan geriledi

İnşaat sektörü güven endeksi Nisan ayında alınan erken seçim kararı ile birlikte gerilemeye başlamış, seçimler sonrasında ise Temmuz ayında 0,2 puan daha düşerek durağanlaşmıştı. Ağustos ayında ise inşaat sektörü güven endeksi en yüksek aylık düşüşünü gerçekleştirdi ve 10,5 puan birden düştü. Ekonomide yaşanan belirsizlikler ile başta döviz kurları olmak üzere mali göstergelerdeki kayıplar inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi.

Mevcut inşaat işleri seviyesinde önemli düşüş

Mevcut inşaat işleri seviyesi, geleneksel olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde mevsimsellik etkisi ile önemli artış gösteriyor. İkinci çeyrekte mevcut işler seviyesi seçimlerin yarattığı belirsizlikler ile gerilemiş, Temmuz ayında ise mevcut işler seviyesi ancak 1,1 puan yükselebilmişti. Ağustos ayında ise mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 8,4 puan birden düşüş gösterdi. İşlerdeki gerilemede güven kaybı ile birlikte finansman olanaklarındaki sıkılaşma ve faiz oranlarındaki artışın büyük etkisi bulunuyor. Mevcut işlerdeki hareketlenmenin politika uygulamalarına bağlı olacağı öngörülüyor.

Yeni alınan inşaat işleri seviyesi Ağustos ayında 9,3 puan düştü

Alınan yeni iş siparişleri seçim kararı ardından gerilemiş, Temmuz ayında ise sadece 1,7 puan artış göstermişti. Ağustos ayında ise yeni alınan inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 9,3 puan düşüş gösterdi. Bayram tatili ile birlikte ekonomide, piyasalarda ve mali göstergelerde yaşanan belirsizlikler yeni inşaat işlerini de önemli ölçüde sınırladı.

İpotekli konut satışları Temmuz ayında geriledi

Türkiye genelinde konut satışlarında banka kredileri ile yapılan ipotekli satışlar önemli rol oynuyor. İpotekli konut satışlarında uygulanan düşük faiz kampanyalarının sona ermesi ile birlikte Temmuz ayında ipotekli satışlar bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. Temmuz ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayna göre ise yüzde 21,2 düşerek 30 bin 405 adet oldu. Konut kredi faizlerinin aylık ortalama yüzde 1,6’ları aşması ile birlikte kredili-ipotekli konut alım talebi düştü.

Yüksek faizler nedeniyle konut sektöründe yeni kampanya

Mayıs ve Haziran aylarında bankaların uyguladıkları düşük faiz kampanyaları nedeniyle diğer faiz oranlarındaki artışa rağmen konut kredisi faiz oranları düşük kalmıştı. Kampanyaların sona ermesinin ardından Temmuz ve Ağustos aylarında konut kredisi aylık ortalama faiz oranları önemli ölçüde artış gösterdi. Bankaların mevcut maliyet yapıları içinde konut kredisi faiz oranlarını düşürme olanağı bulunmuyor. Bu nedenle konut sektörü, kendi içinde yeni bir kampanya başlattı. Yeni kampanyada konut faizleri yüzde 0,98’e çekildi.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Haziran ayında geriledi

2018 yılı Haziran ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2017 yılı Haziran ayına göre yüzde 2,5 geriledi. Böylece ilk kez Haziran ayında üretimin aylık olarak gerilediği görüldü. Haziran ayında iç talepteki yavaşlamanın yanı sıra bayram nedeniyle çalışma gün sayısının azalması da üretimi olumsuz etkiledi. İhracat ise üretim artışını zayıf da olsa desteklemeye devam etti.

İnşaat malzemesi ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17,8 arttı

2018 yılının ilk yarısında ihracat yüzde 17,8 artarak 9,93 milyar dolara ulaştı. İhracatta devam eden kuvvetli artış ile birlikte yıllık ihracat ise 18,78 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında ihracat yüksek performans göstermeye devam ediyor. Yakın ve komşu pazarlarda göreceli iyileşme ile AB pazarı, ihracat artışına katkı sağlıyor. Döviz kurlarındaki artışın da ihracata destek verdiği görülüyor.

İnşaat malzemesi ithalatı Haziran ayında geriledi

Yeni yılın ilk yarısında inşaat malzemesi ithalatı yüzde 7,2 artarak 4,58 milyar dolara ulaştı. Bununla birlikte ithalat 2018 yılında ilk kez Haziran ayında geriledi. Böylece 2018 yılı Mayıs ayına kadar yükselen ithalat, Haziran ayında geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 12,4 düşüş gösterdi. Döviz kurlarındaki önemli artış ve inşaat işlerindeki yavaşlama, yıllık artış hızını da sınırlamaya başladı.