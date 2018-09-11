TÜRKİYE-GANA İŞ FORUMU ANTALYA’DA YAPILDI

İş ve inşaat makinası sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Boğaziçi Fuarcılık tarafından düzenlenen Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı, 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında yapıldı.

Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden ziyaretçileri ağırlayan fuarda, “Türkiye-Gana İş Forumu ve Networking Toplantısı” ile iki ülkenin iş insanları da bir araya geldi. MÜSİAD ve DEİK’in birlikte düzenlediği foruma, Gana Çalışma ve Konut Bakan Yardımcısı Freda Prempeh, Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Turan Koçyiğit, MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin ile Türk ve Ganalı iş insanları katıldı.

Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu

Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Turan Koçyiğit, forumda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Afrika kıtasına yaklaşımının her zaman kazan-kazan ilkesine dayandığını söyledi. 2018 yılı için Afrika’da beş ülkenin Ticaret Bakanlığı tarafından öncelikli ülke olarak seçildiğini belirten Başkan Koçyiğit, “Bu ülkelerden biri de Gana’dır. Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı olarak, sizleri İkinci Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumunun, Türkiye Ticaret Bakanlığı, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) ve DEİK işbirliğiyle 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirileceği konusunda bilgilendirmek isterim. Yaklaşan bu etkinlik ülkelerimiz arasında uzun süreli işbirliği oluşturmak adına Türkiye ile Gana’nın da dahil olduğu Afrika iş çevreleri için benzersiz bir platform sağlayacaktır. Ayrıca, Kasım ayı başında ilişkileri güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak için Akra’da Gana Türkiye İş Forumu düzenleyeceğiz.” dedi.

Bir milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor

Türkiye Gana İş Konseyi olarak hala yapmaları gereken çok iş olduğunu dile getiren Koçyiğit, şunları kaydetti: “Gelecek yıllarda karşılıklı ticaret ve yatırımların önemli büyüme göstereceğine inanıyorum. Ayrıca, inanıyorum ki, Gana Türkiye’nin tarım, tarımsal işleme teknolojileri, turizm, inşaat otomotiv ve yedek parça, makine, tekstil, sağlık ve üretim konularındaki know-how’ından yararlanabilir. 2017 yılında, Gana ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 353 milyon dolar civarındaydı. Bu rakam ülkelerimizin gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Önceliğimiz bir milyar dolar hedefimize ulaşmak. Bu bakımdan, İş Konseyi her iki ülkedeki ekonomik potansiyeli keşfetme ve iki ülkenin iş çevrelerini yeni işbirlikleri için teşvik etme açısından bir platform olarak yer almaktadır.”

Fuarda Vekon standıyla yer alan Vefa, Etiyopya, Senegal, Kamerun, Gana, Togo, Nijer, Nijerya, Kosova ve Filistin’den gelen birçok iş insanıyla görüşmeler gerçekleştirdi.