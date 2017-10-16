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Türkiye Finans’tan 120 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:47
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Türkiye Finans Katılım Bankası, 9-10-11 Ekim tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilen 175 gün vadeli 120 milyon TL'lik yeni kira sertifikası ihracı ile ekonomiye destek vermeye devam ediyor

Türkiye Finans'tan 120 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı
Türkiye'nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin 13 Ekim tarihinde yurt içi piyasada ihraç ettiği, yönetim sözleşmesine dayalı, 120 milyon TL tutarlı 175 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şirketimizin talep toplamasını 9-10-11 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 120.000.000 TL nominal değerdeki, 175 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.”

Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “Türkiye’de faizsiz finansmanı geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla 2017’nin ilk on ayında toplam 1,038 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç ettiklerini” belirtti. Yatırımcılardan gelen talepleri karşılamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Hakan Uzun bu yoğun ilginin, yatırımcının Türkiye Finans’a olan güveninin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hakan Uzun, Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarını çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. 
Basın Bülteni
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