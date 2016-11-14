TÜRKİYE FİNANS'A YENİ GENEL MÜDÜR

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın (TFKB) yeni genel müdürü, 1 Kasım 2016 itibarıyla Wael Abdulaziz Raies oldu. TFKB’nin hakim ortağı olan The National Commercial Bank'ta (NCB) 2002 yılında çalışmaya başlayan Raies, 1972 Mekke doğumlu.





1996 yılında King Fahd University of Petroleum and Minerals’in Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Raies, 2004’te King Saud Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 1996 yılında Schlumberger Wireline & Testing’de (Petrol Hizmetleri) farklı lokasyonlarda görevli saha mühendisi olarak başlayıp, aynı şirkette Katar Bölgesi’nde Kara Lokasyonları’ndan Sorumlu Mühendis pozisyonuna yükseldi.

Bankacılık kariyerine 1999 yılında, Citibank iştiraklerinden Saudi American Bank’ın Ticari Bankacılık bölümünde başlayan Raies, 2002 yılında NCB’ye Kurumsal Bankacılık Kıdemli Müdürü olarak katıldı. 2008 yılında Merkez Bölge, 2010 yılında ise Doğu Bölge Ticari Bankacılık bölümlerini yöneten Raies, 2013 yılında ülke genelinde Ticari Bankacılık Bölümü’nün yöneticisi olmak üzere Genel Müdürlük’e geçti. Haziran 2013’te kısa bir süreliğine Finans Yeniden Yapılandırma Bölümü’nü yöneten Raies, ISEAD, Darden ve Harvard Business School gibi köklü okulların mühendislik, bankacılık ve liderlik alanlarında özel eğitimlere katıldı.

Wael Raies bundan sonraki görevine Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü olarak devam edecek.