Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
92897
ALTIN
248.008
DOLAR
6.4503
STERLİN
8.3387
EURO
7.4713
banner287

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye’nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye’nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:24
3418 Okunma
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesini değerlendirdi.

Avdagiç, “Türkiye’nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır. Yılın ikinci üç ayı 24 Haziran seçimleri öncesine rastlamasına rağmen, bu süreçte seçime yönelik popülist yaklaşımlar yerine ekonominin gereklerinin uygulandığını gösteriyor. Son rakamlar bir kez daha milletçe, ekonominin bütün aktörleri olarak büyük bir dayanışma içinde ekonomik saldırıları bertaraf etmekte ustalık kazandığımızı ortaya koyuyor” dedi.

Avdagiç, ikinci çeyrek büyümesinin yeni yol haritamızın ipuçlarını verdiğini belirterek, “İhracatın dış ticarete net katkısı dikkat çekici. İç talebin soğuduğu bu süreçte ihracat büyümemizin sigortasıdır” ifadesini kullandı.

Şekib Avdagiç, yüzde 5.2’lik büyümenin, Nisan, Mayıs ve Haziran gibi maliyet baskısının arttığı bir dönemde üretim dinamiklerinin çalıştığını göstermesi açısından da ayrıca önemli olduğunu kaydetti.

Avdagiç, “Sanayi ve yatırım artışı ekonomiyi desteklemiş gibi görünüyor. Kurda istikrar sağlanınca bu katkı çok daha fazla olacak” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi:

“Türkiye’nin bundan sonraki hedefi, büyümemizi sağlıklı bir patikada tutmak, bunun için de büyüme kompozisyonunu değiştirmek. İkinci çeyrek büyümesi de bize bunun açık mesajını veriyor. Parolamız üretim, ihracat ve iç tasarruf.

Son büyüme verisi, dikkat etmemiz gereken alanlara da işaret ediyor. Mesela tarımın katma değer anlamında negatif bölgeye düşmesi önemle takip edilmeli. Mali disiplinin korunması adına kamu harcamalarındaki katkıyı, daha üretken yerlerden tamamlamayı amaç edinmeliyiz.

Mevcut kur kaynaklı zorlukları aşmak için, imalat sanayine dayalı bir dönüşüm hikayesini büyüme kitabımıza koymak zorundayız.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracatçılar büyüme rakamlarına katkı sağlamaya devam edecek
İhracatçılar büyüme rakamlarına katkı sağlamaya devam edecek
Ziraat Katılım 250 Milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Ziraat Katılım 250 Milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
‘DIŞ TİCARET ENDEKSİ TEMMUZ 2018’ SONUÇLARI AÇIKLADI
‘DIŞ TİCARET ENDEKSİ TEMMUZ 2018’ SONUÇLARI AÇIKLADI
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim