Türkiye, dünya devinin odağına girdi

Seyahat teknoloji şirketi Amadeus, Türkiye'de en az 7-8 start-up'a yatırım planlıyor. Seyahat teknolojisi alanında yüzde 44 pazar payı ile dünyanın en büyük firması konumundaki Amadeus'un Orta ve Güney Avrupa'dan Sorumlu Online Ticari Satış Direktörü Eric Willems, Türkiye'de en az 7-8 start up'a yönelik yatırım ya da satın alma planladıklarını söyledi. Amadeus, 190'ın üzerinde ülkede havayolları, havaalanları, trenler, oteller ve tur operatörlerine biletleme ve rezervasyon başta olmak üzere teknoloji desteği sağlıyor. Amadeus'un Türkiye'deki büyüme planları ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Willems, Türkiye'nin start up'lar konusunda Avrupa'da İsrail'den sonra potansiyeli en yüksek ikinci ülke olduğunu belirterek, bu nedenle 2019'dan itibaren Türkiye'deki start up'ları büyütmek, finansal destek vermek ya da satın almak üzerine bir strateji oluşturduklarını söyledi. Willems, "Türkiye'de çok gelişmiş finansal teknoloji şirketleri var. Biz de bunun seyahat teknolojisi tarafındaki gelişimine öncülük edip desteklemek istiyoruz. Seyahat sektöründe kişiselleştirme çok önemli. İnsanlar kendilerini tanıyan ve onlara seçenek sunabilecek platformlarla daha çok ilgileniyor" dedi ve ekledi: "Türkiye'de de bu anlamda önemli start up'lar olduğuna ve yenilerinin de geleceğine inanıyoruz. Türkiye'de en az 7-8 start-up'a yatırım yapacağımızı düşünüyorum." Willems, söz konusu yatırımın ne şekilde olacağı sorusu üzerine ise, "Finansal olarak yatırım yapabiliriz, satın alma yapabiliriz, teknolojik olarak destekleyebiliriz ya da ürünlerini başka ülkelere satabiliriz" diye konuştu. Türkiye'de 2013 yılında bir start up satın aldıklarını ve bu şirket aracılığıyla yazılan sadakat programının şu anda dünyada 36 havayolu tarafından kullanıldığını belirten Willems, yeni start-up yatırımlarıyla birlikte Türkiye'den yazılım ihracatını da artıracaklarını söyledi.