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TÜRKİYE DOĞALGAZ TİCARET MERKEZİ OLMAYA UYGUN

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:43
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Gazprom Regülasyon Birimi Eski Başkanı Barnes: "Türkiye doğalgaz ticaret merkezi olmak için tüm koşullara sahip. Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için daha liberal bir piyasaya yönelik bazı kuralların hayata geçirilmesi gerekiyor"

TÜRKİYE DOĞALGAZ TİCARET MERKEZİ OLMAYA UYGUN


MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Rus enerji şirketi Gazprom'un Regülasyon Birimi Eski Başkanı Alex Barnes, Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olmak için tüm koşullara sahip olduğunu belirterek, "Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için daha liberal bir piyasaya yönelik bazı kuralların hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



Barnes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İran, Rusya, Azerbaycan gibi farklı kaynaklardan doğalgaz aldığını ve gereken kuralların uygulamaya koyulmasıyla bölgesel bir merkez haline gelebileceğini söyledi.



Doğalgaz ticaret merkezi olabilmek için daha liberal bir piyasaya ihtiyaç olduğunu ve bunun için güçlü bir iletim sistemi inşa edilmesi gerektiğine işaret eden Barnes, "Öncelikle tüm şebekeyi birbirine bağlayan ara bağlantıların kurulmuş olması gerekiyor. Hollanda ve Birleşik Krallık'taki gibi sanal doğalgaz ticaret noktaları bu duruma güzel bir örnektir." dedi.  

 

Barnes, Türk doğalgaz piyasasına üçüncü tarafların erişimin tamamen serbestleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, parasını önceden ödeyen herkesin, doğalgazını piyasaya sokabilmesi gerektiğini belirtti.

 

Yürürlüğe koyulacak dengeleme kurallarıyla, tüm tarafların Türk doğalgaz piyasasında ticaret yapması konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğini aktaran Barnes, "Tabii burada önemli olan civardaki doğalgaz boru hattı projelerinden ziyade, bu doğalgazın ticaretini liberalleştirecek kuralların uygulanıyor olmasıdır." diye konuştu.

"Türk Akımı ile gelecek gaza Avrupa'nın ihtiyacı var"



Türkiye'nin başlı başına önemli bir doğalgaz piyasası olduğunun altını çizen Barnes, daha liberal bir piyasanın oluşturulması halinde ülkenin, Kuzeybatı Avrupa'dakine benzer bir doğalgaz ticaret merkezi olabileceğini söyledi.

 

Son dönemde bu yönde atılan önemli adımlara rağmen Türk doğalgaz piyasasının henüz tam anlamıyla liberal bir yapıya kavuşamadığını savunan Barnes, "Türk piyasasında birçok doğru kural mevcut ancak bu kuralların tümüyle uygulandığını söylemem zor." ifadesini kullandı.

 

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde planlanan ikinci hatla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Barnes, "Türk Akımı aracılığıyla gelecek doğalgaza Avrupa'nın ihtiyacı olacaktır.  Zira Birleşik Krallık ve Hollanda'nın doğalgaz üretimleri geriliyor. Ayrıca, Avrupa kömür kullanımı azaltmak için gaz kullanımını artırmalıdır. Eğer Rus gazını Türkiye üzerinden almak istiyorlarsa parasını verip alırlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin doğalgaz talebi önemli oranda büyüyecek"



Oxford Enerji Enstitüsü Gaz Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jonathan Stern de Türkiye'nin doğalgaz talebinin önemli oranda büyümeye devam edeceğini belirtti. Türk doğalgaz pazarının Rusya ve bölgedeki diğer ülkeler açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Stern, "Türkiye'nin komşu ülkelerle önümüzdeki süreçte yaşayacağı politik gelişmeler, bölgesel doğalgaz gelişmeleri açısından büyük önem taşıyor." dedi.

 

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma yolunda öncelikle kendi doğalgaz arz güvenliğini sağlaması gerektiğini ifade eden Stern, "Doğalgaz ticaret merkezi olabilmek karmaşık bir süreç ve şu anda politik gelişmeler önemli projelerin hayata geçmesine engel oluyor.  Bu nedenle Türk halkının sabırlı olması gerekiyor. Türkiye kısa vadede önemli bir doğalgaz geçiş ülkesi olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Haber Ajansı
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