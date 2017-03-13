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TÜRKİYE BİR YILDA 153 BİN YENİ MÜKELLEF KAZANDI

13 Mart 2017 Pazartesi 10:29
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2016'da faal mükellef sayısı bir önceki yıla göre 153 bin artarak 5 milyon 330 bin 936'ya ulaştı

TÜRKİYE BİR YILDA 153 BİN YENİ MÜKELLEF KAZANDI
ANKARA (AA) - İBRAHİM YILMAZ - Türkiye'nin faal mükellef sayısı 2016'da bir önceki yıla göre 153 bin 415 artışla 5 milyon 330 bin 936'ya ulaştı. 
AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre mükellef sayısı, 2016'da bir önceki yıla oranla yüzde 3 artış gösterdi. 

Geçen yıl 2015'e göre birçok ilin faal mükellef sayısı arttı. Bu kapsamda 1 milyon 503 bin faal mükellefle toplam faal mükellef sayısının dörtte birinden fazlasını oluşturan İstanbul, liderliğini sürdürdü. 

İstanbul'u 466 bin faal mükellefle Ankara izledi. Daha sonra 355 binle İzmir, 197 binle Antalya, 195 binle Bursa sıralamada yerlerini aldı. 

- Faal mükelleflerin yüzde 83'ü gerçek kişi

2016'da faal mükellef sayısının yüzde 83'ünü oluşturan 4 milyon 431 bin 388'i gerçek kişilerden oluştu. Faal mükellefler içerisindeki 594 bin limited şirket, toplam faal mükellef sayısının yüzde 11,1'ini oluşturdu.

Kalan yüzde 6'lık bölümün büyük kısmında ise "adi ortaklık", "anonim şirket", "kooperatif" gibi kuruluşlar yer aldı. 

Anadolu Haber Ajansı
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