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TÜRKİYE BAYRAMDA “AİLE”Yİ “TATİL”E TERCİH EDİYOR

Hopi ve Boyner, son 18 yılda Boyner’in 37 ildeki 118 mağazasında yapılan alışverişlerden çıkan sonuçlar ve Hopi üzerinde yapılan araştırma verilerini birleştirerek Türkiye’nin bayram alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Hopi ve Boyner müşterilerinin yüzde 70’i “bayram dendiğinde aklıma aile ziyareti ve bayram sofraları geliyor” dedi. Son yıllarda sanılanın aksine, bayramda tatili tercih edenlerin oranı ise yüzde 20’yi geçmiyor.

TÜRKİYE BAYRAMDA “AİLE”Yİ “TATİL”E TERCİH EDİYOR

Hopi ve Boyner, son 18 yılda Boyner’in 37 ildeki 118 mağazasında yapılan alışverişlerden çıkan sonuçlar ve Hopi üzerinde yapılan araştırma verilerini birleştirerek Türkiye’nin bayram alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Hopi ve Boyner müşterilerinin yüzde 70’i “bayram dendiğinde aklıma aile ziyareti ve bayram sofraları geliyor” dedi. Son yıllarda sanılanın aksine, bayramda tatili tercih edenlerin oranı ise yüzde 20’yi geçmiyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:00
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TÜRKİYE BAYRAMDA “AİLE”Yİ “TATİL”E TERCİH EDİYOR

Hopi ve Boyner’in ortaklaşa gerçekleştirdiği Bayram Alışverişi araştırmasına göre, Türkiye bayramlarda ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bayram denince akıllara ilk önce “aile ziyaretleri” ve “bayram sofraları” geliyor.

Bayramı tatile eşdeğer görenler yüzde 18

Boyner ve Hopi müşterilerinin yüzde 70’den fazlası bayramda ailesini tercih ederken, yüzde 11’i tatile çıkmayı reddedip boşalan şehrin tadını çıkartmayı tercih ettiğini belirtiyor. Yüzde 18’i ise bayramı şehirden kaçış ve tatil fırsatı olarak gördüğünü söylüyor.


Bayram alışverişinin olmazsa olmazı “bayramlık”

Yüzde 30 oranla neredeyse her 3 kişiden birinin “bayramlık” almayı sürdürdüğünü ortaya koyan araştırmaya göre yüzde 28 oran ile alışveriş listesinde ikinci sırada hediyeler ve bayram ikramının olmazsa olmazı çikolata/şeker yer alıyor. Müşterilerin yüzde 60’a yakını ailesine en az bir hediye aldığını belirtiyor.


Bayram alışverişinde “son dakikacıyız”

Bayram alışverişinin ne zaman yapıldığı incelendiğinde müşterilerin yüzde 68’inin son dakikacı olduğu görünüyor. Yüzde 57’si alışverişlerini son hafta yaparken yüzde 11’i ise Arefe günü yapıyor. Yani her 10 kişiden 6’sı alışverişte son dakikacı.

En çok çorap alındı

Alışveriş verilerine bakıldığında eski bir bayram geleneği olan “çorap hediye etme”nin hala güncelliğini koruduğu görülüyor. Son 18 yılın bayram döneminde “çorap” en fazla satılan ürün olarak kayda geçiyor.

Alışveriş yapan taraf değişti: Bayram alışverişi artık erkeklerden soruluyor

Boyner’in 2000 yılından bu yana yapılan bayram alışverişi alışkanlıklarını gözler önüne seren verilere göre ise yıllar içinde Türkiye’de bayram alışverişi yapan taraf değişiyor. Verilere göre geçmiş yıllarda bayram alışverişinde karar verici olan kadınların, alışverişi daha çok erkeklere bıraktığı ve yüzde 40’larda olan bu oranın son yıllarda yüzde 50’nin üstüne çıktığı görülüyor.

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