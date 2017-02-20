TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN "DOLANDIRICILIK" UYARISI

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), birlik adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarıda bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, telefonda kendilerini TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti çalışanı olarak tanıtan şahısların "bankacılık işlemlerine ilişkin komisyon ve masrafların iadesinin yapılacağı" vaadiyle dolandırıcılık girişimlerinde bulunduklarına ilişkin bilgi edinildiği bildirildi.

Açıklamada, TBB'nin kar amacı gütmeyen bir meslek örgütü ve sunmuş olduğu Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmetinin ücretsiz olduğu, bu hizmete aracılık eden bir şirket, kurum veya kuruluş bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru yapmamış kişilere, TBB çalışanlarının telefonla ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle başvurusu olmayan kişiler, Bireysel Hakem Heyeti’ne atfen yapılan telefon aramalarına, SMS veya elektronik postalara kesinlikle itibar etmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgilerini asla paylaşmamalıdır. Bu tür dolandırıcılık eylemleri ile karşılaşanların ivedilikle savcılık ve emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir."

Anadolu Haber Ajansı