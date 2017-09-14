"TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN ENERJİ YATIRIMLARINI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEK"

"TANAP iki ülkenin güçlü birlikteliğinin sembolü"
Güney Gaz Koridorundan uzun süre önce Şahdeniz Faz 1'den çıkarılan gazın zaten Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı ile Türkiye'ye akmaya başladığını hatırlatan Albayrak, "Şahdeniz Faz 2 kapsamında Türkiye ve Azerbaycan, bir taraftan Azerbaycan gaz ticaretine katkıda bulunurken diğer taraftan hem Türkiye hem Avrupa gaz piyasaları için önemli bir kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak TANAP projesini hayata geçirmiştir. TANAP, iki ülkenin güçlü birlikteliğinin, verimli ve 'kazan-kazan' birlikteliğinin sembolü olarak önümüzdeki yılın ikinci yarısı açılışının da gerçekleşmesiyle özellikle Avrupa arz güvenliği açısından tarihi bir yapı taşı olacaktır." dedi.
Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İki taraf olarak Güney Gaz Koridorunun gerçekleştirilmesinde cesur kararlar alarak, attığımız doğru adımlarla, hem Türkiye hem Azerbaycan, Avrupa ve dünyaya çok önemli bir örnek teşkil etmiştir. İnşaatın önümüzdeki yıl sona ermesiyle birlikte yaklaşık 16 milyar metreküplük gazın Gürcistan, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'ya ulaşılması sağlanacaktır."
"Türkiye-Azerbaycan iş birliği gelecek için referans"
AÇG'nin ortaklarından olan Türkiye Petrollerinin (TP) 1991'den beri Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Albayrak, TP'nin ilk uluslararası yatırımını Azerbaycan'a yaptığını bildirdi. TP'nin Azerbaycan'daki diğer uluslararası projelere de katılarak faaliyetlerini her geçen gün artırdığını SOCAR ile TP arasındaki ortaklığn TP'nin 1996'da Şahdeniz projesine katılmasıyla ivme kazandığını kaydeden Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı: "TP, 2014'te Şahdeniz sahasındaki yüzde 10 hisse artışıyla birlikte yüzde 19 hisseye ulaşarak projenin en büyük ikinci yatırımcısı konumuna gelmiştir. 23 senedir AÇG projesinin ortağı olan TP, bugün atılan imzalarla, güvene dayalı partnerliği 2049 yılına kadar uzatarak Azerbaycan'a olan güvenin bir kez daha belirtmekten onur duymaktadır. Türkiye olarak enerjinin çatışma ve yoksulluğun bir nedeni olmaktan ziyade barış ve istikrarın lokomotifi olarak görülmesine inanıyoruz. Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, dünyanın zor bir dönemeçten geçtiği şu günlerde bölgemiz için geleceğe referans teşkil edecek bir ortaklık olduğunu önemle belirtmek isterim. Türkiye, Azerbaycan'daki tüm projelere önem atfetmeye ve ülkedeki yeni fırsatlarda önemli bir ortak olmaya devam edecektir. Azerbaycan'daki yatırımlarımızı büyütmeye devam edeceğiz."
Anadolu Haber Ajansı
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