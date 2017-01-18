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TÜRKİYE 73 BİN YABANCIYA İŞ KAPISI OLDU

18 Ocak 2017 Çarşamba 15:15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçen yıl Türkiye'de çalışmak için başvuran 86 bin 467 yabancıdan 73 bin 584'üne izin verildi

TÜRKİYE 73 BİN YABANCIYA İŞ KAPISI OLDU
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçen yıl Türkiye'de çalışmak için başvuran 86 bin 467 yabancıdan 73 bin 584'üne izin verildi. En fazla izin verilenler, 13 bin 298 kişiyle Suriye uyruklular oldu. Geçen yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye'de çalışma izni alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu. Başvuruları titizlikle inceleyen Bakanlık, toplam 86 bin 467 başvurudan 73 bin 584'üne izin verdi. İzin verilenlerin 37 bin 965'i erkeklerden, 35 bin 619'u ise kadınlardan oluştu. Başvuruların 2 bin 483'ünü de reddeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 bin 432 başvuru dosyasını çeşitli gerekçelerle iade ederken, 968 başvuruyu ise henüz karara bağlamadı.

İzin verilen yabancı sayısı her yıl artıyor
Bakanlığın izniyle 13 bin 298 Suriye, 7 bin 635 Gürcistan, 5 bin 593 Ukrayna, 4 bin 397 Çin, 3 bin 474 Türkmenistan, 3 bin 49 Kırgızistan, 2 bin 435 Özbekistan, bin 970 Hindistan ve bin 966 Rusya uyruklu geçen yıl Türkiye'de çalışmaya başladı. Çalışma izni verilenler arasında bin 191 İngiliz, bin 165 Alman ve bin 134 ABD'li, 888 İtalyan ve 725 Fransız da bulunurken, Türkiye Togo'dan Burundi'ye, Zambia'dan Haiti'ye, Jamaika'dan Vietnam'a kadar dünyanın dört bir yanından insana iş kapısı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 2011'de 17 bin 467, 2012'de 32 bin 277, 2013'te 45 bin 834, 2014'te 52 bin 304 ve 2015'te ise 64 bin 833 kişiye çalışma izni verilmişti.



Anadolu Haber Ajansı
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