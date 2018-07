TURKCELL HEDEF BÜYÜTTÜ

Tüm zamanların gelir rekoru: Turkcell 2018’in ilk 6 ayında büyümesini hız kesmeden sürdürdü. Turkcell Grup, 9 milyar 867 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelirini elde ederken, 4 milyar 156 milyon TL FAVÖK’e ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. İlk yarı net kârı ise 916 milyon TL oldu. Gelir büyümesinde hedef artırdı: Başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla yarıyıl hedeflerini aşan Turkcell 2018 yılı sonu için gelir büyüme öngörüsünü yükseltti. İlk altı ayda yeni rekorlara imza atan Turkcell 2018 yılı sonu gelir büyüme hedefini yüzde 14 – 16 aralığından yüzde 16 – 18’e çıkardı.

Dijital servislerde 100 milyon hedefini geçti: Büyüme stratejisini, dünyaca tanınan küresel ürün ve servisler geliştirme üzerine kuran Turkcell uygulamaları 106 milyon indirme rakamını aştı. Moldovalı operatör Moldcell’in BiP uygulamasını şebekesine entegre ederek müşterilerine sunması ile bu alanda önemli bir aşama daha kaydedildi. 500 dev proje ile kurumları da dijitalleştiriyor: Dijital servislerini zenginleştirmeyi sürdüren Turkcell, bir yandan Türkiye ekonomisinde dijitalleşme projelerine imza atmaya devam ediyor. 2016’da Açılan Gebze Veri Merkezi’nin ardından Haziran ayında İzmir’de uluslararası standartlarda bir veri merkezi daha açan Turkcell, kurumsal şirket ve kamudaki dijital entegrasyon hizmetlerinde 500 projeye sayısını aştı.

Yaani, Dergilik ve Paycell de 5 milyon barajını aştı: Turkcell’in dijital uygulamalarına olan ilgi giderek artıyor. BiP, fizy ve lifebox’ın ardından Dergilik, Yaani ve Paycell’de de 5’er milyon barajları aşıldı. İndirilme rakamı 6,5 milyona ulaşan Dergilik’te aylık okunan yayın sayısı 5 milyonu aşarken, platforma sekiz yüzü aşkın yabancı yayın da eklendi. Türkiye'nin arama motoru Yaani’nin indirilme sayısı da 5 milyonu aştı. Ödeme platformu Paycell’de kayıtlı kart sayısı 1,6 milyona ulaşırken, mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu geçti.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, yılın ilk yarısını rekor gelir ve FAVÖK ile tamamladı. Turkcell, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdürürken, grup bazında 9 milyar 867 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık geliri elde edildi. 2017’nin ilk yarısı ile karşılaştırıldığında FAVÖK yüzde 45,5 artışla 4 milyar 156 milyona ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. 6 aylık net kâr ise 916 milyon TL oldu. Yarı yılı başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla kapatan Turkcell yıl sonu için ise hedefini büyüttü. Turkcell 2018 yılı gelir büyüme hedefini yüzde 14 – 16 aralığından yüzde 16 – 18’e çıkardı.

İlk yarı yılda elde edilen sonuçların dijital servislerle büyüme stratejisinin, somut ve sağlam temellere dayandığının güçlü bir göstergesi olduğunu kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dijital operatör yolculuğumuzda, birçok önemli işe imza attığımız başarılı bir yarı yılı daha geride bıraktık. Tam bir yıl önce, New York Borsası’nda 2017 ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken ‘Dünyanın ilk dijital operatörüyüz’ demiştik. Geçen bir yılda, dijital servis portföyümüzü zenginleştirmek ve yaygınlaştırmakla kalmadık; tüm sektörleri dijitalleşmeyle dönüştürecek yetkinliklerimizi ülkemizin hizmetine sunduk. Dijital servislerimizi küreselleştirme yolunda adımlar atmaya devam ettik. Moldcell’in BiP uygulamasını şebekesine entegre ederek müşterilerine sunmasıyla bu alanda önemli bir aşama daha kaydettik. Hem Turkcell servislerinin hem de diğer içerik sağlayıcılarının hizmetine sunduğumuz “Hızlı Giriş” uygulamamız sektörümüzün çatı kuruluşu GSMA tarafından dünyaya anlatılan başarı hikâyesi oldu. Ekonomiyi dijitalleştirme vizyonumuzun bir diğer önemli yapıtaşı olan ve kurumsal şirketlerle kamu sektörüne uçtan uca bilişim teknolojileri desteği sağladığımız dijital entegrasyon hizmetlerimizde 500’üncü projeye ve toplamda 1,1 milyar TL’lik sipariş büyüklüğüne ulaştık. Dijital operatör vizyonumuzun gerçekleşmesindeki en önemli altyapı unsurlarından biri olan veri merkezi işimiz kapsamında, İzmir’deki yeni veri merkezimizi müşterilerimizin kullanımına açtık” dedi.

Dijital servislerde 100 milyon hedefi geçildi

BiP, fizy, dergilik, Upcall ve lifebox gibi Turkcell’in temel dijital servislerinin indirilme sayısının Haziran sonu itibariyle 106 milyonu geçtiğine dikkat çeken Kaan Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Her çeyrekte olduğu gibi bu çeyrekte de dijital servislerimizi geliştirmeye, yeni özelliklerle ayrıştırmaya devam ettik. Örneğin cepten iletişime yön veren BiP üzerinden tek telefonda iki farklı numara kullanabilmeyi mümkün hale getirdik. Dijital müzik platformumuz fizy’yi Turkcell mühendislerinin geliştirdiği altyapıya geçirerek planladığımız geliştirmelere daha elverişli hale getirdik. Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik uygulamamızda sekiz yüzü aşkın yabancı yayını sunmaya başladık; indirilen yayın sayısı Haziran’da 5 milyonu aştı. Türkiye'nin arama motoru hayaliyle çıktığımız yolda Yaani’nin web versiyonu hizmete aldık, uygulamada ulaştığımız 5 milyon indirme sayısını kutladık. Milli ödeme platformumuz Paycell ise yepyeni bir arayüzle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Paycell’de kayıtlı kart sayısı 1,6 milyona ulaşırken mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu aştı. Hızlı Giriş ve Paycell servislerimizin yaygınlaşmasıyla ülkemizde dijital ekonominin gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”

Fiber abone sayısı 1,3 milyona ulaştı

2018 yılı ikinci çeyreğinde faturalı, fiberde müşteri kazanmaya devam ettiklerini belirten Kaan Terzioğlu, “Faturalı müşteri sayımızın yıldan yıla 664 bine ulaşan artışında kurumsal müşteri kazanımımız etkili oldu. Kurumsal segmentte son 12 yılın en yüksek abone tutundurma oranını yakaladık. Mobil müşterilerimizden ses, data ve en az bir temel dijital servislerimizi aktif olarak kullanıp çoklu oyunu tercih edenlerin oranı ise artmaya devam ederek yüzde 60,5’e ulaştı. Fiber müşteri sayımız yıllık bazda 171 bin artışla 1,3 milyona ulaştı; bu hizmetle birlikte TV+ kullanan müşteri oranı yüzde 46,8 oldu” diye ekledi.



Yeni teknolojilere öncülük etmeye devam

Kaan Terzioğlu, ayrıca yerli teknolojiye öncülük ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Turkcell olarak bir yandan dijital servislerimiz geliştirirken bir yandan da bu servislerimizin yerli altyapı üzerinde çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz. Yerli teknolojiyle ürettiğimiz ve 120 metre yükseklikten 5 kilometrekare alanda 4.5G hizmeti verebilen Türkiye’nin ilk uçan baz istasyonu ‘Dronecell’i hizmete sunduk. Dronecell’in özellikle acil durum ve afetlerde hayat kurtarmak ve kesintisiz iletişim sağlamakta önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Yine Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın vizyonumuz çerçevesinde veri merkezi yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Buna ek olarak ilk günden itibaren inanarak destek verdiğimiz ULAK yerli baz istasyonlarının devreye alınarak müşterilerimize hizmet verir hale gelmesi de bizleri gururlandırıyor.”

Hızıyla Türkiye’yi dünyada temsil ediyor

Turkcell, dünyaya yön veren saygın kuruluşlar arasında Türkiye’yi temsil etmeye devam ediyor. Turkcell’in en son teknolojilerle sürekli güncellediği 4.5G şebekesi, Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği (GSA)’in Mayıs 2018 raporunda 1.2 Gbps hızla dünyanın en hızlı 2 operatöründen biri oldu. Turkcell son olarak, operatörler arası “blockchain platformu” ve ekosistemi oluşturmanın yollarını araştırmak üzere, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group (CBSG) ile çalışma kararı aldı. CBSG, telekom operatörü üyelerine ve müşterilerine Blockchain teknolojilerini kullanan güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, kişisel kimlik doğrulama, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

Ukrayna’da 4.5G’nin lider operatörü lifecell

Turkcell, Ukrayna’yı da dijital operatörle tanıştırdı. Ukrayna’nın dijital operatörü Lifecell, 30 Mart’taki 2600 MHz lansmanının ardından, 1800 MHz'te de 4.5G’yi 1 Temmuz’da hayata geçirdi. Ukrayna’da ülkenin en önemli yabancı yatırımcılarından biri olduklarının altını çizen Kaan Terzioğlu, “Turkcell ayrıca ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rolü olan Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’ne dahil oldu. Önümüzdeki dönemde lifecell ile Ukrayna telekom sektörüne yön vererek ve ülkenin dijitalleşme yolculuğunda öncü rol oynayacağız” diye konuştu.

Fiberde tarihi adım atıldı

Kaan Terzioğlu, Türkiye’de fiberin yaygınlaşmasına yönelik tarihi bir adım atıldığını belirterek, “Son iki yıldır her platformda dile getirdiğimiz sabit altyapı paylaşımı konusunda önemli bir gelişmeye de bu çeyrekte tanıklık ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın liderliğinde sektördeki diğer büyük oyuncularla imzaladığımız sabit altyapı paylaşım protokolü bir yandan mükerrer altyapı yatırımlarının önüne geçerken diğer yandan Türkiye’de fiberin yaygınlaşması açısından önemli bir mihenk taşı oldu” diye vurguladı.

DÜNYADA BİR İLK

Turkcell’de kişiye özel tarife dönemi başlıyor

Bugüne kadar birçok ilke imza atan Turkcell, dünyada eşi görülmemiş yepyeni bir tarife çözümünü hayata geçiriyor. Kişiye özel yeni tarifelerle, Turkcell müşterileri kendi uygulamalarını kendi seçme şansına sahip oluyor. Yenilikçi tarife dönemi, her şeyi internetten yaptıran Türkiye’nin dijital markası Lifecell altında üç ayrı alternatif olarak sunuluyor. Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan yeni tarifelerde, kullanıcılar paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında istedikleri uygulamalara kendileri karar verebiliyor.

Turkcell bunun için, Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan 30’a yakın uygulamadan oluşan bir havuz oluşturdu. Müşteriler en çok sevdikleri ve kullandıkları uygulamaları seçerek kendi paketlerini kendileri yaratabiliyor. Ayrıca seçilen her bir uygulama için 5GB internete sahip oluyor. Böylece kullanıcılar paketlerindeki internetlerini harcamadan uygulamalarını kendi özel internetiyle istediği şekilde kullanabiliyor. Bunun yanında paketlerde Turkcell uygulamaları BiP, fizy, Lifebox, TV+ Dergilik, ve Yaani de özel datalarıyla yer alıyor.

Müşteriler, Lifecell Mix, Lifecell Süper Mix ve Lifecell Mega Mix paketlerinden birini tercih ederek, kullanmak istedikleri uygulamaları Turkcell Hesabım üzerinden ya da lifecell.com.tr’den kolayca seçebiliyor. Ayrıca seçtikleri uygulamaları her ay tarife yenilenme dönemlerinde kolayca değiştirebiliyor. Yeni tarifelerden faturalı, faturasız tüm bireysel Turkcell müşterileri de faydalanabiliyor.

Havuzda 30’a yakın uygulama var

Uygulama havuzunda; Akbank Direkt, Alkislarlayasiyorum.com, Apple Music, BluTv, CEPTETEB, Döviz.com, Facebook, Fenomen+, Garanti Cep, Instagram, İşCep, İzlesene.com, Migros Sanal Market, PowerFm, Pratik Borsa, Sahibinden, Sinemalar.com, Spotify, Twitter, Whatsapp, Yandex, Yapı Kredi, Youtube yer alıyor.

“Türkiye’nin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yok”

Son dönemde Turkcell yönetiminde yaşanan değişikliklere ilişkin konuşan Kaan Terzioğlu, “Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanı olması bizleri gururlandırmıştır. Ayrıca 2 yıldır Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde başarı ile görev alan Bülent Aksu, artık Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev alacak. Bu görevlendirmelerin ülkemiz için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum ki Türkiye’nin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yok”