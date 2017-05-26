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TURKCELL GELİR BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

26 Mayıs 2017 Cuma 13:21
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Turkcell 2017 yılına ilişkin gelir büyüme beklentisini yüzde 13-15'ten yüzde 16-18'e yükseltti

TURKCELL GELİR BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ
İSTANBUL (AA) - Turkcell İleti̇şi̇m Hi̇zmetleri̇ AŞ, 2017 yılına ilişkin gelir büyüme beklentisini yüzde 13-15'ten yüzde 16-18'e yükselttiğini duyurdu.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında şirketin 4.5G hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek değer yaratan abone odağı, dijital servisler ve yeni abone kazanımına yönelik stratejileri neticesindeki güçlü performans ile 2017 yılı beklentilerinde yukarı yönlü bir güncelleme yaptığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Bu beyanlar mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmakta olup risk ve belirsizliklere tabiidir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli risk ve zorluklar hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki yatırımcı ilişkileri sayfası ziyaret edebilir buradan finansal ve diğer raporlara ulaşabilirsiniz ve hisselerimizin işlem gördüğü borsaların düzenleyici otoriterlerinin web sitelerinde yer alan finansal ve diğer raporlara da erişebilirsiniz. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır."

2017 yılına ilişkin önceki ve revize beklentiler (yüzde) şöyle:


Önceki Beklenti Revize Beklenti
Gelir Büyümesi 13-15 16-18
FAVÖK Marjı 32-34 32-34
Operasyonel yatırım harcamaları (lisans hariç) /satış
%20 19-20


Anadolu Haber Ajansı
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